NÓNG: HLV Ishii bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

Ban giám đốc của FAT, dẫn đầu bởi phó chủ tịch Chanwit Pholchiwin, đã có cuộc họp với Masatada Ishii tại văn phòng FAT vào hôm nay. Cuộc họp thông báo cho HLV trưởng người Nhật Bản về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Lý do được đưa ra là là phong cách quản lý của ông không còn phù hợp với đội bóng, và thành tích của Voi chiến không đáp ứng được kỳ vọng. Tờ Matichon viết: “Theo đánh giá của ban kỹ thuật đội tuyển, công việc quản lý của Masatada Ishii đã không đáp ứng được kỳ vọng trong khi thành tích chung của Masatada Ishii kể từ khi tiếp quản Voi chiến không ấn tượng. Nhà cầm quân Nhật Bản chỉ thắng 16 trong tổng số 30 trận, tỷ lệ đạt 53%”.

Thái Lan chỉ thắng 16/30 trận dưới thời HLV Ishii

Hầu hết trong số những chiến dịch mà Masatada Ishii đã tham dự, ông đều gây thất vọng. Tại ASEAN Cup 2024, Thái Lan được kỳ vọng có thể đánh bại Việt Nam để vô địch nhưng cuối cùng, đội bóng này thua cả 2 trận chung kết. Masatada Ishii bị coi là có tác động đến một trong những quyết định gây tranh cãi nhất bóng đá Đông Nam Á khi yêu cầu các cầu thủ không “nhường” lại 1 bàn thắng cho đối phương sau khi Supachok ghi bàn thiếu fair-play.

Tại chung kết King’s Cup 2025, ông cũng không thể giúp đội nhà vượt qua Iraq để giành chức vô địch. So với HLV Mano Polking, người giúp Thái Lan 2 lần vô địch Đông Nam Á, rõ ràng những gì Ishii làm được khiêm tốn hơn nhiều.

Trong buổi họp vừa qua, bên cạnh việc thông báo sa thải Masatada Ishii, FAT cũng nêu kế hoạch chọn HLV mới. Cơ quan này khẳng định họ sẽ “lựa chọn và xem xét HLV mới càng sớm càng tốt để đảm bảo tính liên tục của đội”. Trước loạt FIFA Days tháng 11, nhiều khả năng tân HLV trưởng của Thái Lan sẽ được công bố.