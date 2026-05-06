Nóng: FIFA chốt kế hoạch cho giải Đông Nam Á, số tiền thưởng khổng lồ chờ đón đội tuyển Việt Nam

Tờ Straits Times (Singapore) đưa tin, FIFA đã chốt kế hoạch về tiền thưởng dành cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, đội vô địch giải đấu sẽ nhận được 1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỷ đồng). Con số này nhiều gấp hơn 3 lần so với số tiền mà đội tuyển Việt Nam được trao khi vô địch AFF Cup 2024 (300.000 USD). Số tiền thưởng này sẽ giúp tăng thêm đáng kể động lực thi đấu cho các đội tuyển dự giải đồng thời thể hiện mức độ đầu tư của FIFA cho giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự cả FIFA ASEAN Cup và AFF Cup 2026

Các thông tin khác về số lượng đội tham dự cũng như thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Nguồn tin từ báo chí quốc tế cho biết giải đấu dự kiến có thêm các khách mời bên cạnh 11 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á (không tính Australia). 2 địa điểm đăng cai 2 hạng đấu sẽ là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc).

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trọn vẹn trong loạt FIFA Days từ 21/9 đến 6/10/2026. Theo quy định, số trận tối đa mà một đội tham dự giải có thể thi đấu là 4 trận. Do giải đấu nằm trong lịch thi đấu quốc tế, các đội tuyển dự kiến sẽ triệu tập được đầy đủ những gương mặt chất lượng nhất. Ngoài ra, điểm tích lũy trên BXH FIFA cho các trận đấu FIFA ASEAN Cup cũng cao hơn so với AFF Cup truyền thống.