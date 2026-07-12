Nóng: FIFA chính thức lên tiếng về nghi vấn "bóng chạm dây" giúp Bellingham ghi bàn

FIFA đã có thông báo chính thức.

Ở trận đấu tứ kết World Cup 2026 vừa kết thúc, Anh đánh bại Na Uy với tỉ số 2-1 để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, tranh cãi đã xuất hiện ở bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bellingham.

Một góc quay cho thấy bóng có vẻ đã vướng vào dây treo camera sau quả phát bóng của thủ môn Nyland. Các cầu thủ Na Uy cho rằng nhờ đó tuyển Anh mới có thể cướp bóng và tổ chức tấn công rồi ghi bàn. Dù vậy, các trọng tài đã không xem xét lại pha bóng và công nhận bàn thắng.

Trái bóng bị nghi ngờ chạm dây camera và rơi xuống

FIFA đã nhanh chóng có thông báo chính thức về tình huống này: "Trước bàn thắng của Anh ở phút 45+2 vào lưới Na Uy, cảm biến trong quả bóng không cho thấy đỉnh điểm nào trong "nhịp chuyển động của quả bóng" khi đang bay trên không, và do đó không có bằng chứng nào cho thấy quả bóng đã chạm vào dây điện trên cao và bị thay đổi hướng di chuyển".

Tại World Cup 2026, các quả bóng đều được gắn cảm biến bên trong. Nhờ các cảm biến, dữ liệu truyền theo thời gian thực đến VAR, giúp xác định chính xác thời điểm bóng được đá, sượt qua chân, đổi hướng hoặc chạm tay. Đồng thời, các tình huống việt vị được xác định nhanh và chính xác, giúp trận đấu không bị gián đoạn quá lâu.

Để bảo đảm hoạt động xuyên suốt trận, hệ thống cảm biến trên trái bóng trang bị pin có thời lượng sử dụng liên tục 6 giờ sau mỗi lần sạc. Mức dung lượng này được đánh giá đủ đáp ứng toàn bộ thời gian thi đấu chính thức, hai hiệp phụ và cả loạt sút luân lưu.