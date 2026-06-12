Nóng: Đội trưởng Nhật Bản bất ngờ rút khỏi World Cup 2026, tuyên bố giã từ đội tuyển

Trước thềm trận đấu ra quân của tuyển Nhật Bản, ngôi sao từ Liverpool Wataru Endo đã rút khỏi tuyển và tuyên bố giải nghệ.

Chỉ ít ngày nữa Nhật Bản sẽ có trận ra quân World Cup 2026 gặp Hà Lan, đội trưởng xứ sở "hoa anh đào" Wataru Endo bất ngờ rút khỏi giải đấu vì chấn thương, đồng thời tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.



Cụ thể, tiền vệ 33 tuổi của Liverpool gặp chấn thương mắt cá chân trong trận đấu với Sunderland hồi tháng 2 và phải phẫu thuật. Dù đã trở lại thi đấu 1 hiệp trong trận giao hữu với Iceland cuối tháng 5, Endo vẫn không kịp bình phục hoàn toàn để góp mặt tại kỳ World Cup này.

Trước đó, HLV Hajime Moriyasu từng cho biết: "Theo các báo cáo y tế, không có lý do nào để khẳng định cậu ấy không thể thi đấu. Chúng tôi chỉ biết tin tưởng, chờ đợi và hy vọng".

Trên mạng xã hội, Endo cho biết anh không hối tiếc vì đã nỗ lực hết sức trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, việc lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn là điều đáng thất vọng với cá nhân anh.

"Như đã công bố, tôi sẽ rời danh sách dự World Cup. Kể từ khi chấn thương xảy ra, tôi đã làm tất cả những gì có thể nên không có gì phải hối tiếc.

Tất nhiên tôi rất thất vọng khi không thể tham dự World Cup lần này. Nhưng hơn hết, tôi tự hào về những gì đội tuyển Nhật Bản đã phát triển kể từ World Cup 2022 tại Qatar. Với tư cách đội trưởng, tôi đã cùng tập thể này biến giấc mơ vô địch World Cup trở thành mục tiêu mà chúng tôi có thể tự tin nhắc đến" - Endo bày tỏ.

Ngôi sao của Liverpool cũng xác nhận sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế sau hơn một thập kỷ cống hiến. Anh gửi lời động viên đến các đồng đội và tin tưởng tuyển Nhật Bản sẽ tạo nên kỳ tích tại World Cup 2026.

"Đội tuyển hiện tại thực sự là một tập thể tuyệt vời. Tôi tin họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và mang đến những điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Nhật Bản.

Sau chiến dịch này, tôi sẽ giải nghệ ở đội tuyển quốc gia. Từ giờ, tôi sẽ cổ vũ tuyển Nhật Bản với tư cách một người hâm mộ. Ngày Nhật Bản vô địch World Cup chắc chắn sẽ đến. Hãy cùng tin tưởng và tiếp tục ủng hộ đội tuyển", Endo chia sẻ.

Người được triệu tập thay thế Endo hiện tại là tiền đạo Shuto Machino của CLB Borussia Monchengladbach (Bundesliga).

Endo ra mắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 2015, và có 73 lần khoác áo đội tuyển, ghi 4 bàn thắng và giữ băng đội trưởng kể từ sau World Cup 2022 đến nay.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển. Trước đó, "Samurai Xanh" cũng đã mất hai trụ cột tấn công Kaoru Mitoma và Takumi Minamino vì chấn thương.