NÓNG: Barca chiêu mộ thành công "quái thú" đô nhất Ngoại Hạng Anh

Nhà báo Fabrizio Romano của Sky Sports Italy sử dụng cụm từ "Here we go" nổi tiếng của mình cho thương vụ Traore quay lại Barca. Số 37 của Wolverhampton Wanderers trở về đội bóng áo đỏ lam bằng bản hợp đồng cho mượn trong 6 tháng kèm điều khoản mua đứt (không bắt buộc) với mức giá khoảng 30 - 35 triệu euro.



Wolverhampton và Barca vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ bằng lời nói. "Gã khổng lồ" xứ Catalan đang lên kế hoạch ký hợp đồng chính thức và kiểm tra y tế cho Traore trong ngày thứ 6 tuần tới (28/1). Sau đó, Barca công bố tân binh người Tây Ban Nha vào cuối tuần này.

Traore khoác áo đội bóng của chủ tịch Joan Laporta đến hết tháng 6/2022 và Barca có trách nghiệm chi trả 100% lương cho chân chạy cánh sinh năm 1996. Nếu El Blaugrana quyết định mua đứt Traore, bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 5 năm.

Thực tế, Barca không phải câu lạc bộ đầu tiên muốn giành được cái gật đầu của cầu thủ lực điền này ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2021/22. Trước đó, Tottenham Hotspur ở rất gần với chữ ký của Traore.

Tuy nhiên, Wolves từ chối nhả người khi "Gà trống" chỉ đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 18 - 24 triệu euro (thấp hơn đáng kể so với con số 30 - 35 triệu euro của Barca).

Ban đầu, Barcelona chỉ coi Traore như một phương án thay thế cho Ousmane Dembele - tiền đạo cánh chuẩn bị rời Camp Nou. Nhưng sau đó, đội bóng áo đỏ lam lập tức đẩy nhanh thương vụ Traore ngay sau khi biết tin Tottenham thất bại trong việc giành lấy sự phục vụ của cầu thủ 26 tuổi.