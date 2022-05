NÓNG: 2 quốc gia rút lui, xác định lại nước chủ nhà các kỳ SEA Games 33 đến 35

Hôm nay (12/05) đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á (Hội đồng SEA Games) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội. Tại Hội nghị, đại diện Uỷ ban Olympic các quốc gia thành viên đã bàn bạc nhiều vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn. Một trong những vấn đề lớn được đưa ra là lịch tổ chức thi đấu SEA Games 32, 33, 34, 35.

Việt Nam và lãnh đạo các đoàn thể thao Đông Nam Á

Do nhiều nước gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nên tạm hoãn việc thực hiện theo Hiến chương SEA Games về việc luân phiên tổ chức đại hội theo thứ tự chữ cái Alphabet. Cụ thể, SEA Games 34 năm 2027 sẽ do Malaysia đăng cai thay cho Brunei xin rút lui. Việc giải đấu này được tổ chức ở thành phố nào sẽ do Malaysia tự quyết định.

Trước đây, Malaysia từng 6 lần làm chủ nhà SEA Games vào các năm 1965, 1971, 1977, 1989, 2001 và lần gần nhất vào năm 2017 nhưng quốc gia này chưa từng đăng cai tổ chức ASIAD. Trong 6 lần tổ chức trước đó, đại hội chỉ diễn ra ở Kuala Lumpur và các thành phố lân cận.

SEA Games 35 theo thứ tự sẽ do Lào đăng cai tuy nhiên do quốc gia này vẫn chưa sẵn sàng trở lại sau đại dịch Covid-19 nên cũng xin rút lui chưa đăng cai. Singapore sẽ là quốc gia đứng ra nhận trách nghiệm đăng cai kỳ SEA Games này diễn ra vào năm 2029. Lần gần nhất "đảo quốc sư tử" đăng cai SEA Games là vào năm 2017.

Chủ tịch SNOC Tan Chuan-Jin cho biết trong buổi họp tại Hà Nội ngày 12/5: "Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức lại sự kiện thể thao khu vực danh giá tại Singapore. SEA Games lưu giữ những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt đối với Singapore và các nước láng giềng Đông Nam Á."

Trở lại với SEA Games 31 tại Việt Nam, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay (12/5). Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam cho biết thêm, lễ khai mạc sẽ thể hiện được những khát vọng của sự phát triển, những ước mong cùng nắm tay nhau xây dựng và phát triển phong trào thể thao nói riêng và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á nói chung.