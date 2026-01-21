Nỗi lòng người cha sau chấn thương của Hiểu Minh U23 Việt Nam: Nhìn con nằm xuống, lòng đau thắt lại

Trong không khí căng thẳng của trận bán kết, hình ảnh trung vệ Nguyễn Hiểu Minh nằm sân không chỉ là tổn thất lớn cho đội bóng mà còn là nhát dao cứa vào lòng người làm cha. Giữa nỗi buồn thua trận, những lời chia sẻ đầy xúc động của bố Hiểu Minh.

Chứng kiến con trai rời sân trên cáng, bố của Hiểu Minh - ông Nguyễn Tiến Quang không giấu nổi sự bàng hoàng. Chia sẻ sau trận đấu, ông nghẹn ngào: "Lúc này tôi rất buồn, cháu thì chấn thương và đội thua. Nhìn Hiểu Minh nằm xuống không thể thi đấu, tôi rất buồn vì đây là trận đấu rất quan trọng".

Bố Nhật Minh cực buồn khi con trai chấn thương (Ảnh: On Sport)

Đối với một cầu thủ trẻ đang trên đà phát triển, chấn thương trong một trận đấu then chốt có thể là một cú sốc tâm lý lớn. Tuy nhiên, bố Hiểu Minh rất thấu hiểu khi nhìn nhận về nghề nghiệp của con: "Nhưng bóng đá là vậy!".

"Trong hành trình của Hiểu Minh, nhất là trận bán kết rất quan trọng nhưng rất tiếc Hiểu Minh bị chấn thương. Chỉ mong con chấn thương nhẹ và sớm bình phục để trở lại với niềm đam mê của con".

Hiểu Minh chấn thương dây chằng (Ảnh: AFC)

Nguyễn Hiểu Minh vốn được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam với chiều cao ấn tượng và lối chơi thông minh. Theo thông tin ban đầu, Hiểu Minh đã gặp chấn thương dây chằng. Ông Tiến Quang chỉ mong con trai sớm bình phục và trở lại thi đấu.

