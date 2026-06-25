Nỗi lo lớn ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026: Giông bão có thể làm tái diễn trận đấu đáng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá

FIFA vừa xác nhận sẽ không dừng một trận đấu để chờ trận cùng bảng nếu bị gián đoạn bởi thời tiết ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026.

Khi vòng bảng World Cup 2026 bước vào giai đoạn hạ màn, FIFA lại phải đối mặt với một vấn đề mới có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tính công bằng của giải đấu. Cụ thể, nếu một trận đấu ở lượt cuối vòng bảng bị tạm hoãn do mưa bão hoặc thời tiết cực đoan, trận đấu còn lại của cùng bảng vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường thay vì dừng lại để chờ đồng bộ thời gian.

Quyết định này đồng nghĩa với việc có thể xuất hiện tình huống một trận đấu đã kết thúc, trong khi trận còn lại vẫn còn hàng chục phút thi đấu. Và đó chính là điều khiến giới chuyên môn lo ngại.

Lý do FIFA buộc các trận cuối vòng bảng phải đá cùng giờ trong nhiều thập kỷ qua là để tránh tình trạng các đội bóng biết trước kết quả của đối thủ và điều chỉnh chiến thuật nhằm cùng nhau đi tiếp. Tuy nhiên, nếu một trận bị gián đoạn bởi thời tiết trong khi trận còn lại hoàn tất, toàn bộ ý nghĩa của việc đá cùng giờ gần như biến mất.

Khi đó, các đội còn đang thi đấu sẽ biết chính xác họ cần ghi thêm bao nhiêu bàn, hòa hay thắng với tỷ số nào để giành vé vào vòng 1/16. Trong bối cảnh World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico - nơi thường xuyên xuất hiện các cơn giông lớn vào mùa hè - nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra.

Trận Pháp 3-0 Iraq trở thành trận đấu đầu tiên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khi giông bão ập đến vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp đấu (Ảnh: FIFA)

Nỗi ám ảnh mang tên "Disgrace of Gijon"

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người lập tức nhắc tới "Disgrace of Gijon" (Nỗi ô nhục Gijon) - một trong những trận đấu tai tiếng nhất lịch sử World Cup.

Tại World Cup 1982, Tây Đức và Áo bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng trong bối cảnh cả hai đều biết rằng chiến thắng 1-0 hoặc 2-0 cho Tây Đức sẽ giúp cả hai đội cùng giành vé đi tiếp.

Tây Đức ghi bàn ngay từ phút thứ 10. Điều xảy ra sau đó khiến cả thế giới sửng sốt. Hai đội gần như không còn tấn công. Cầu thủ chuyền bóng qua lại một cách hời hợt, không tạo ra bất kỳ nỗ lực đáng kể nào nhằm thay đổi tỷ số. Hàng vạn khán giả trên sân liên tục la ó, trong khi bình luận viên nhiều nước công khai chỉ trích trận đấu ngay trên sóng trực tiếp.

Dù FIFA sau đó kết luận không đội nào vi phạm luật, hình ảnh của World Cup bị tổn hại nghiêm trọng. Chính từ scandal này, FIFA đã thay đổi luật và yêu cầu các trận đấu cuối cùng của mỗi bảng phải diễn ra đồng thời.

Thời tiết xấu có thể làm đảo lộn cuộc đua vé knock-out World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Thời tiết đang trở thành mối đe dọa thực sự

Nỗi lo không phải là giả thuyết. Mới đây, trận Pháp gặp Iraq đã trở thành trận đầu tiên tại World Cup 2026 bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Khi Pháp dẫn 1-0 sau hiệp một, một cơn giông lớn buộc ban tổ chức phải cho tạm dừng trận đấu gần hai tiếng đồng hồ. Trận đấu bắt đầu lúc 4h sáng 23/6 (giờ Việt Nam) nhưng mãi tới 7h47 sáng cùng ngày mới kết thúc, với chiến thắng 3-0 thuộc về tuyển Pháp.

FIFA cũng đã xác nhận các trận đấu bị gián đoạn vì thời tiết sẽ không bị hủy hoặc giới hạn thời gian chờ. Chúng sẽ được tiếp tục cho đến khi hoàn thành. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần một cơn bão xuất hiện trong các lượt trận cuối vòng bảng, World Cup 2026 hoàn toàn có thể chứng kiến những kịch bản tính toán kết quả gây tranh cãi giống như 44 năm trước.

Và khi hàng tỷ người đang dõi theo từng tấm vé vào vòng knock-out, FIFA có lẽ sẽ cầu nguyện rằng thời tiết đừng trở thành nhân vật chính của World Cup lần này.