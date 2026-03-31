Nói được làm được: Thách đấu Malaysia ngay sau "thảm họa" 0-4, Xuân Son giúp ĐTVN "đòi nợ" thành công

Gần một năm trước, đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Dù đó là trận đấu mà đội bạn sử dụng 7 cầu thủ "nhập tịch lậu", tỉ số 0-4 mang tới nỗi buồn lớn cho các tuyển thủ và người hâm mộ.

Nguyễn Xuân Son khi ấy không thể tham dự trận đấu do chấn thương. Sau khi chứng kiến đội nhà thua trận, tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định đã có bài đăng ngắn gọn với nội dung: "31/03/2026". 31/03/2026 chính là ngày diễn ra trận lượt về. Bài đăng được coi là thông điệp thể hiện sự quyết tâm của Xuân Son. Vua phá lưới AFF Cup 2024 muốn trở lại trong trận lượt về và giúp tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ.

Thông điệp cách đây gần 1 năm của Nguyễn Xuân Son

Và Xuân Son đã hiện thực hóa quyết tâm theo cách không thể ấn tượng hơn. Tiền đạo 29 tuổi tỏa sáng với 2 bàn thắng trong trận lượt về, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 3-1 trước Malaysia.

Màn trình diễn này là lời khẳng định mạnh mẽ đến từ đội tuyển Việt Nam nói chung cũng như Nguyễn Xuân Son nói riêng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chứng minh mình đủ sức đánh bại Malaysia trong một trận cầu công bằng và xứng đáng với tấm vé đến với Asian Cup 2027.