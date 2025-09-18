Nỗi ám ảnh của người Thái & khoảng trống lớn cho tuyển Việt Nam

Nhiều tháng qua, NHM Việt Nam liên tục dõi theo hành trình hồi phục chấn thương gãy chân của Nguyễn Xuân Son. Chúng ta ngóng trông từng ngày chân sút này có thể trở lại thi đấu cho ĐTQG Việt Nam.

Tuy nhiên tại Đông Nam Á, không chỉ NHM Việt Nam dõi theo Nguyễn Xuân Son. NHM, truyền thông Thái Lan cũng cực kỳ để ý đến tiến trình phục hồi của cầu thủ nhập tịch Việt Nam gốc Brazil. Như mới đây, khi CLB Nam Định điền tên Xuân Son vào danh sách dự Cúp Quốc gia, giới mộ điệu Thái Lan cũng dồn dập quan tâm. Lý do thì theo BLV Quang Huy lý giải là vì:

"Thực ra, lịch sử của Tiger Cup, AFF Cup và sau này là ASEAN Cup thì không có tiền đạo nào để lại dấu ấn khủng khiếp như Xuân Son. Mặc dù chúng ta phải thừa nhận Indonesia và Malaysia đã nhập tịch những cầu thủ tốt, nhưng họ lại không đá Cup Đông Nam Á, bởi vì họ thi đấu ở châu Âu, mà AFF Cup thì không nằm trong lịch FIFA. Họ không được về.

Nguyễn Xuân Son là chân sút đẳng cấp bậc nhất lịch sử giải Đông Nam Á (Ảnh: Tú Anh).

Bởi thế, trong lịch sử AFF Cup, tôi ghi nhận – tôi là người đã tường thuật từ Tiger Cup đến giờ, không bỏ một giải nào – không có một tiền đạo nào kinh khủng, gieo rắc nỗi sợ như Xuân Son. Chúng ta nhớ lại hai bàn thắng anh ghi vào lưới Thái Lan ở SVĐ Việt Trì: một quả bóng bay lên, anh tung người trên không, cảm giác như không ai có thể bật nhảy, kể cả đứng đúng điểm rơi của bóng cũng không thể bật cao bằng anh. Rồi tình huống anh lấy bóng từ gần giữa sân, đi qua một loạt cầu thủ và sút chân trái (không phải chân thuận) – phải nói đó là những pha bóng sẽ còn mang lại nỗi buồn cho đối thủ rất lâu, và từ đó chúng ta mở ra cơ hội chiến thắng, tạo lợi thế ở Việt Trì. Trận lượt về trên sân Thái Lan dù khó khăn, nhưng phải nói trận lượt đi đã quyết định rất nhiều cho chức vô địch.

Người Thái luôn quan tâm cũng là đúng thôi. Nói cho cùng, ở khu vực này, nhiều người cứ bảo là "con gà tức nhau tiếng gáy", nhưng nói thật, Việt Nam trong bối cảnh mặt bằng chung vẫn còn kém Thái Lan nhiều. Tuy nhiên, có một sự so kè như thế này để đuổi bắt nhau cũng là tốt rồi. Có lúc mình vượt lên, có lúc họ lại vượt lên. Nhưng nền tảng chung của bóng đá Thái, tôi vẫn cho rằng hơn chúng ta, và chúng ta cứ chơi để đuổi bắt với họ thì nghĩ rằng như vậy cũng là tốt rồi".

Quả thực vậy, nếu tính ở cấp sân chơi Đông Nam Á, Nguyễn Xuân Son là cự phách bậc nhất. Thậm chí không ít NHM Việt Nam tin rằng, nếu đem chất lượng của Xuân Son so với các ngôi sao nhập tịch hàng đầu của Indonesia hay Malaysia, anh cũng không hề kém cạnh.

Nhưng càng ca ngợi, càng thấy Xuân Son xuất sắc bao nhiêu, chúng ta càng không thể phủ nhận 1 thực tế đáng lo: ĐT Việt Nam hiện chẳng có ai để thay thế Xuân Son mà quá trình hồi phục của cầu thủ này lại đang bị kéo dài ra.

ĐT Việt Nam không có cái tên nào xứng tầm thay thế Xuân Son (Ảnh: Tú Anh).

Chuyện tiến trình hồi phục của Xuân Son bị kéo dài ra không chỉ là số ngày tháng thêm vào, mà còn mang tới một mối lo: Liệu khi trở lại sân bóng, Xuân Son còn được bao nhiêu % khả năng đỉnh cao?

Đấy là vấn đề cấp thiết đặt ra cho bóng đá Việt Nam, bởi ngay cả khi Xuân Son vẫn trên đỉnh cao thì cũng có lúc anh phải nghỉ hưu. Đời cầu thủ ngắn, nhưng lịch sử một ĐTQG rất dài và cần không ngừng tìm kiếm những hảo thủ để ngày một tiến bộ hơn.

Nhìn vào cách tìm kiếm ngoại binh của bóng đá Việt Nam lúc này, vẫn chưa thấy cơ hội nào để chờ đợi một Xuân Son thứ hai xuất hiện.

Bởi V.League nói chung vẫn đang nhắm nhiều vào các cầu thủ ngoại luống tuổi. Khi thêm 5 năm nữa để họ đủ điều kiện nhập tịch vào Việt Nam thì đã ngoài 30, hiếm ai như Xuân Son, vừa giỏi lại mới ngoài 27 lúc nhập tịch vào Việt Nam.

Nói tới vấn đề này, VFF hẳn nhiên sẽ cần sự hỗ trợ rất lớn từ các CLB V.League. Thay vì đua nhau săn tìm các ngoại binh luống tuổi, các CLB nên tìm kiếm những ngoại binh trẻ, thậm chí trong độ tuổi U23. Họ có thể trưởng thành theo V.League, với nền tảng được đào tạo ở những nền bóng đá lớn và sau đó khi chín muồi cũng vừa đủ điều kiện gia nhập ĐTQG, cống hiến thêm 5, 6 năm nữa.