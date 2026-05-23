Ninh Bình hoà CLB Công an TP.HCM 1-1: Việt kiều gỡ hoà bù giờ

Trận đấu giữa Ninh Bình và Công an TP.HCM diễn ra lúc 18h ngày 23/5 ở vòng 24 V.League 2025-2026 . Ninh Bình và Công an TP.HCM chia điểm với bàn thắng của Gustavo và Lee Williams.

Ninh Bình và Công an TP.HCM nhập cuộc với thế trận đôi công. Đội chủ nhà là bên tạo được nhiều sức ép hơn nhờ khả năng cầm nhịp của Hoàng Đức và những pha di chuyển từ Geovane, Gustavo. Tuy nhiên, trong ngày Lê Giang chơi tập trung, các cơ hội của Ninh Bình ở đầu trận đều bị từ chối.

Bên kia sân, Công an TP.HCM cũng khiến hàng thủ chủ nhà nhiều phen chao đảo với tốc độ của Lee Williams và Raphael. Trận đấu trở nên căng thẳng ở phút 13 khi Gustavo ngã trong vòng cấm sau pha băng ra của Lê Giang. Trọng tài ban đầu cho Ninh Bình hưởng phạt đền, nhưng VAR vào cuộc và quyết định được thay đổi.

Ninh Bình giành chiến thắng 1-0 trước Công An TP.HCM. (Nguồn: Ninh Bình FC)

Sau quãng thời gian ăn miếng trả miếng, đội chủ nhà pressing quyết liệt hơn khiến hàng thủ Công An TP.HCM phải hoạt động vất vả. Đội khách từng đưa được bóng vào lưới ở phút 26 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sức ép liên tục mang về khác biệt cho Ninh Bình ở phút 40. Từ pha đoạt bóng bên cánh trái, Geovane thực hiện quả tạt để Gustavo bật cao đánh đầu hiểm hóc và mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đẹp mắt giúp đội chủ nhà khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, Công an TP.HCM đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Phút 58, Raphael có pha xử lý táo bạo khi cắt từ cánh phải rồi tung cú sút căng về góc gần. Tuy nhiên, Văn Lâm tiếp tục phản xạ nhanh. Trong khi đó, Ninh Bình vẫn duy trì thế trận chặt chẽ, dù những pha xử lý cuối cùng của Gia Hưng hay Hoàng Đức chưa thực sự hiệu quả.

Phút 75, Lee Williams bỏ lỡ cơ hội khi thoát xuống đầy khôn ngoan để đón quả tạt từ cánh phải. Anh không bị ai kèm và không việt vị nhưng lại đưa bóng vọt xà. Trong tình huống đối mặt ở những phút bù giờ, Lee Williams không thắng nổi phản xạ xuất sắc của Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, từ quả đá phạt bên cánh phải của Minh Trọng, Lee Williams bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc, sau đó chính anh ập vào đá bồi cận thành tung lưới đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Tiến Anh (66), Thanh Thịnh (6), Quang Nho (86), Đức Chiến (7), Thành Trung (8), Hoàng Đức (28), Geovane (94), Hải Đức (26), Gustavo (68), Friday (5).

Công an TP.HCM: Lê Giang (89), Quang Hùng (34), Makrillos (7), Gia Bảo (13), Ngọc Long (18), Minh Trọng (17), Đức Phú (39), Endrick (14), Hoàng Phúc (28), Lee Williams (66), Raphael (10).