Trung vệ Joel Matip và tiền vệ Thiago Alcantara sẽ rời Liverpool khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

Matip, 32 tuổi, một trung vệ chơi bóng thông minh và cũng đầy mạnh mẽ, đến Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do từ Schalke vào mùa giải năm 2016 - với tư cách là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Jurgen Klopp. Cựu tuyển thủ Cameroon đã chơi 201 trận cho Liverpool, và giúp đội bóng này vô địch Champions League và Premier League... Klopp chia sẻ: “Bạn đã bao giờ thấy một vụ chuyển nhượng tự do nào tốt hơn Joel Matip chưa? Một người đàn ông tuyệt vời và hài hước. Cậu ấy phải đưa ra quyết định nếu muốn tiếp tục thi đấu. Ai có được cậu ấy đều là một CLB may mắn, bởi vì cậu ấy ở đẳng cấp thế giới và rất khiêm tốn”.

Trong khi đó Thiago, cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha, đã thi đấu 4 năm cho Liverpool nhưng chấn thương đã hạn chế anh với 98 lần ra sân. Klopp nói về Thiago: “Một nghệ sĩ của trận đấu, người vẽ những bức tranh đẹp nhất. Về mặt kỹ thuật, cậu ấy rất, rất tốt. Một tài năng có thể chơi ở bất kỳ đội nào trên thế giới và thật vinh dự khi có cậu ấy ở bên chúng tôi. Điều tôi tiếc nhất là không được chứng kiến sự nghiệp của Thiago mà không gặp chấn thương”.

Theo truyền thông Anh, đây có thể chưa phải là những cái tên cuối cùng sẽ ra đi vào mùa hè này. Tân HLV Arne Slot, người đã xác nhận vào thứ Sáu rằng ông sẽ thay thế Klopp dẫn dắt Liverpool ở mùa giải tới, chắc chắn phải làm việc nhiều cùng ban lãnh đạo để ngăn cản nguy cơ những trụ cột như Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk hay Mohamed Salah ra đi. Cả 3 ngôi sao hàng đầu kể trên đều có điểm chung là sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2025.