Những trận derby Manchester đáng nhớ nhất trong lịch sử Premier League

Sự ra mắt của Cantona ( Ngày 6 tháng 12 năm 1992)

Trận đấu đầu tiên giữa Manchester City và Manchester United tại giải Ngoại hạng Anh cũng là trận ra mắt chính thức của huyền thoại Quỷ đỏ, Eric Cantona.

Cantona đã ký hợp đồng từ Leeds United, nơi anh bắt đầu mùa giải với thành tích ấn tượng khi ghi được 11 bàn thắng trong 13 lần ra sân tại Premier League (sáu bàn thắng, năm pha kiến tạo) - vượt qua cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của United vào thời điểm đó, Mark Hughes (sáu bàn thắng, một pha kiến tạo).

Cầu thủ người Pháp đã có màn ra mắt khá lặng lẽ sau khi vào sân thay người ở hiệp một, nhưng đã giành được một cột mốc: trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân liên tiếp tại Premier League trước cùng một đối thủ nhưng cho các đội khác nhau. Lần ra sân cuối cùng của Cantona cho Leeds United là trận thua 0-2 trước Manchester City, chỉ 29 ngày trước trận ra mắt của anh tại Manchester United trong trận derby.

Chiến thắng ngược dòng (Ngày 7 tháng 11 năm 1993)

Dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ cú đúp của Niall Quinn, Man City có thể được tha thứ vì tin rằng họ đã chấm dứt chuỗi bảy trận không thắng trong trận derby. Tuy nhiên, Man Utd đã tạo nên chiến thắng ngược dòng đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League và là chiến thắng ngược dòng đầu tiên trong trận derby Manchester kể từ chiến thắng 2-1 tại Maine Road vào tháng 3 năm 1983.

Cantona ghi hai bàn cho đội của Sir Alex Ferguson sau giờ nghỉ trước khi Roy Keane ghi bàn thắng quyết định ở phút 87, đây là bàn thắng đầu tiên và duy nhất của anh tại Premier League vào lưới Manchester City.

Đây là lần đầu tiên Man United lội ngược dòng từ hai bàn trở lên để giành chiến thắng trong một trận đấu Premier League. Tổng số lần hiện là 14 sau 31 năm – nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác trong lịch sử giải đấu – và là một thống kê để xác định lý do tại sao Man United đồng nghĩa với chiến thắng ngược dòng.

Cuộc tàn sát (Ngày 10 tháng 11 năm 1994)

Mặc dù đã diễn ra 53 lần tại Premier League, trận derby Manchester chỉ chứng kiến một cú hat-trick được ghi trong giải đấu trước khi Erling Haaland và Phil Foden mỗi người có một cú hat-trick trong trận đại chiến giữa Manchester City và Manchester United vào tháng 10 năm 2022.

Người đầu tiên ghi được hattrick ở derby Manchester tại Premier League? Đó là Andrei Kanchelskis trong trận derby vào tháng 11 năm 1994. Cú hat-trick của Kanchelskis mang về chiến thắng 5-0 cho United, đây vẫn là chiến thắng cách biệt lớn nhất của họ trước đối thủ cùng thành phố trong một trận đấu chính thức. Cầu thủ chạy cánh này đã ghi được 13% tổng số bàn thắng của mình tại Premier League trong màu áo Manchester United trong vòng 45 phút trong trận derby này.

Thẻ đỏ (Ngày 21 tháng 4 năm 2001)

Roy Keane là cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất cho Manchester United tại Premier League (bảy thẻ), nên không có gì ngạc nhiên khi anh là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân trong trận derby Manchester của giải đấu này.

Pha vào bóng khét tiếng, hơi cao một chút, của anh với Alf-Inge Haaland (đúng vậy, cha của Erling) khiến cầu thủ người Ireland này bị đuổi khỏi sân tại Old Trafford trong trận hòa 1-1 không có gì đáng chú ý. Pha vào bóng này được cho là để trả thù cho chấn thương mà Keane gặp phải vào tháng 9 năm 1997 trong trận đấu với Leeds, mà tiền vệ của Manchester United đổ lỗi cho Haaland.

Lần đầu tiên Man City giành chiến thắng (Ngày 9 tháng 11 năm 2002)

Sau 16 trận derby Manchester liên tiếp không giành được chiến thắng, Man City cuối cùng đã chấm dứt cơn hạn hán bằng chiến thắng 3-1 trong trận derby cuối cùng tại Maine Road, sân bóng cũ của họ.

Chuỗi 16 trận liên tiếp này là chuỗi trận dài nhất mà City không giành được chiến thắng trong trận derby và Kevin Keegan là người đã tạo nên chiến thắng đó trên băng ghế huấn luyện.

Keegan đã không đối mặt với Ferguson trong một trận đấu giải đấu kể từ lần ông chỉ trích trực tiếp trên TV sáu năm trước và sau khi Shaun Goater ghi bàn thắng thứ 100 cho Manchester City để ấn định chiến thắng (bàn thắng thứ hai của anh trong trận đấu), cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh thực sự "yêu thích điều đó".

Sân Etihad (Ngày 14 tháng 3 năm 2004)

Sau khi chuyển đến sân vận động mới, Etihad (còn được gọi là sân vận động Thành phố Manchester), vào tháng 8 năm 2003, họ phải đợi đến trận đấu chính thức thứ 19 tại đây để chào đón đối thủ Man United trong trận derby.

Trong 13 trận đấu tại Premier League trên sân nhà mới trước trận derby, họ chỉ giành được 13 điểm và ghi được 17 bàn thắng (đội duy nhất có thành tích sân nhà tệ hơn tại giải đấu vào thời điểm đó là Leicester City với 12 điểm). Thế nhưng Man City của Kevin Keegan đã đánh bại đối thủ với chiến thắng toàn diện 4-1.

Man City đã hoàn thành một tuần thảm hại cho đội bóng của Sir Alex Ferguson sau khi họ bị FC Porto loại ở Champions League chỉ năm ngày trước đó. Một gã nào đó tên là José Mourinho đã gây ra một chút náo động khi chạy dọc đường biên Old Trafford trong trận đấu đó.

Nhà hát im lặng (Ngày 10 tháng 2 năm 2008)

Các bàn thắng trong hiệp một của Darius Vassell và Benjani đã giúp nửa xanh đánh bại chủ nhà (đội có bàn thắng an ủi vào phút chót do công của Michael Carrick) để giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại Old Trafford sau 34 năm, đồng thời có nghĩa là họ hoàn tất cú đúp thắng cả 2 lượt trận lần đầu tiên trước đối thủ kể từ mùa giải 1969-70.

Để tưởng nhớ thảm họa hàng không Munich 50 năm trước, sự kiện này chứng kiến các cầu thủ Manchester United mặc áo đấu màu đỏ theo phong cách thập niên 1950 được đánh số từ 1 đến 11, trong khi Man City cũng mặc áo đấu đặc biệt. Không có biển quảng cáo nào được trưng bày, thay vào đó là tên của 23 người đã mất năm 1958.

Sự tôn trọng vẫn tiếp tục diễn ra trên sân cỏ khi chỉ có một thẻ vàng trong trận derby này – không có trận đấu Ngoại hạng Anh nào giữa Man City và Man United chứng kiến ít thẻ phạt như vậy vào thời điểm đó.

Ronaldo chơi … bóng ném (Ngày 30 tháng 11 năm 2008)

Manchester United đã có được chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 1-0 trong trận derby với City vào tháng 11 năm 2008 tại Etihad, nhưng nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn khi Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi sân trong hiệp hai.

Wayne Rooney đã ghi bàn thắng thứ 100 cho câu lạc bộ trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận hai thẻ vàng từ trọng tài Howard Webb, trong đó thẻ thứ hai là cố tình chơi bóng bằng tay. Do đó, Ronaldo là cầu thủ duy nhất bị đuổi khỏi sân hai lần trong các trận derby Premier League giữa Man United và Man City.

Những người hàng xóm ồn ào đã được xử lý (Ngày 20 tháng 9 năm 2009)

Có lẽ trận derby Manchester kịch tính nhất ở Premier League diễn ra tại Old Trafford vào tháng 9 năm 2009.

Sau một mùa hè chi tiêu mạnh tay của City – bao gồm cả việc ký hợp đồng với Carlos Tevez từ Man United – Alex Ferguson đã tuyên bố rằng Man City đích thực là “những gã hàng xóm ồn ào” và nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Michael Owen, người thay thế Tevez, họ đã có thể giảm bớt tiếng ồn.

Bàn thắng quyết định của Owen đến ở phút 95:27 và là bàn thắng quyết định muộn nhất trong mùa giải Premier League 2009-10, bàn thắng này đến chỉ năm phút 32 giây sau khi Craig Bellamy nghĩ rằng anh đã cứu vãn được trận hòa bằng nỗ lực cá nhân tuyệt vời cho Man City.

Cuộc hành hình (Ngày 23 tháng 10 năm 2011)

Alex Ferguson đã dẫn dắt 725 trận đấu trên sân nhà cho Manchester United trong suốt 27 năm tại vị, nhưng trận đấu duy nhất ông phải chịu thất bại với cách biệt bốn bàn trở lên là trận derby Manchester vào tháng 10 năm 2011.

Thất bại 1-6 ngay trên sân nhà trước đối thủ đã để lại hậu quả thảm khốc sau đó, khi Man United để mất chức vô địch Premier League vào tay Man City do hiệu số bàn thắng bại, với cách biệt tám bàn thắng giữa hai đội.

Trong một trận đấu được nhiều người nhớ đến vì màn ăn mừng của Mario Balotelli; để lộ chiếc áo đấu có dòng chữ "Tại sao lúc nào cũng là tôi?", Man City đã tung ra 22 cú sút - một con số chỉ bị vượt qua hai lần bởi một đội khách tại Old Trafford ở Premier League kể từ khi dữ liệu chi tiết về cú sút được công bố vào năm 2003.

Ferguson sau đó tiết lộ rằng ông sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2011-12 nếu United giành được chức vô địch, nhưng ông đã ở lại thêm một chiến dịch nữa và cuối cùng đã giành chức vô địch Premier League thứ 13 và cũng là chức vô địch cuối cùng vào mùa giải 2012-13.

Bước ngoặc cho chức vô địch đầu tiên (Ngày 30 tháng 4 năm 2012)

Đuổi theo danh hiệu Premier League đầu tiên của họ, một sự chao đảo vào mùa xuân với chỉ một chiến thắng trong năm trận đấu đã khiến Manchester City tụt lại trong cuộc đua danh hiệu đến mức có vẻ như không còn đường quay lại. Sau khi dẫn đầu trong hầu hết mùa giải, đến ngày 8 tháng 4, phong độ của họ đã kém đến mức Man United đã tạo dựng được khoảng cách tám điểm ở đầu bảng xếp hạng.

Thế rồi Man City thắng ba trận liên tiếp để tận dụng lợi thế khi Man United trượt chân trước Wigan và Everton, khiến họ chỉ còn kém ba điểm trước trận derby vào cuối tháng 4 tại Etihad. Đội của Roberto Mancini sau đó bước vào trận đấu với sự hiểu biết rằng hiệu số bàn thắng bại cao hơn có nghĩa là một chiến thắng sẽ đưa họ trở lại đỉnh cao với hai trận đấu còn lại.

Trong một trận đấu thận trọng mà Alex Ferguson chơi phòng ngự, bố trí Wayne Rooney làm tiền đạo duy nhất trong nỗ lực nhằm giữ vững vị trí dẫn đầu, không bên nào tạo ra được nhiều cơ hội. Sau đó, khi hiệp một sắp kết thúc, đội trưởng Vincent Kompany bật cao nhất ở góc sân để đánh đầu ghi bàn thắng quan trọng giúp Man City giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức vô địch.

Sau đó, họ giành chiến thắng trên sân khách trước Newcastle trước khi có cuộc chạm trán vào ngày cuối cùng trên sân nhà với QPR đang có nguy cơ xuống hạng. Phần còn lại đã là lịch sử.

Kỷ nguyên mới (Ngày 22 tháng 9 năm 2013)

Lần đầu tiên sau 26 năm, trận derby Manchester chứng kiến 2 HLV mới trên băng ghế chỉ đạo – David Moyes được chọn làm huấn luyện viên của United theo “lời giới thiệu của một huyền thoại” và Manuel Pellegrini là người dẫn dắt trận derby Premier League đầu tiên của mình.

Mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp với Moyes, khi Man City dẫn trước 4-0 trong vòng 50 phút trước khi Wayne Rooney ghi bàn an ủi vào phút cuối. Bàn thắng của Rooney là bàn thắng thứ 11 của anh trong một trận derby Manchester, với con số kỷ lục trong lịch sử trận đấu. Trong số 11 bàn thắng, đây là bàn thắng duy nhất từ một quả đá phạt cố định, với cú đá phạt trực tiếp ở phút thứ 87 của anh đánh bại Joe Hart trong khung thành của City.

Derby có nhiều bàn thắng nhất ( Ngày 2 tháng 10 năm 2022)

Đã có 194 trận derby Manchester trên mọi đấu trường và đây là trận duy nhất chứng kiến tới chín bàn thắng được ghi.

Chiến thắng 6-3 trên sân nhà của Manchester City trước Manchester United là lần đầu tiên nữa xanh ghi được tới sáu bàn thắng trên sân nhà trước đối thủ trong một trận đấu chính thức, khi đội của Pep Guardiola đã hủy diệt Quỷ đỏ trong trận derby Manchester đầu tiên của Erik ten Hag với tư cách là huấn luyện viên.

Erling Haaland và Phil Foden đều ghi được hat-trick trong trận đấu này, với Man City trở thành đội thứ ba có nhiều hơn một cầu thủ ghi hat-trick trong một trận đấu Premier League. Đây là trận derby Manchester đầu tiên của Haaland sau khi chuyển đến từ Borussia Dortmund vào mùa hè, trong khi Foden đã vượt qua 50 bàn thắng trong các trận đấu chính thức cho City với cú hat-trick của mình và trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt 50 bàn thắng dưới thời Pep Guardiola, vượt qua Lionel Messi (22 tuổi 164 ngày).