Những siêu sao của Real Madrid có thực sự là… vấn đề lớn nhất của họ?

Real gặp khó vì có nhiều ngôi sao chỉ công... không thủ

Căn bệnh của Real

Một ngày trước khi Real Madrid loại Manchester City hồi tháng trước để giành vé vào tứ kết Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phát hành một bộ phim tài liệu tôn vinh hành trình lên ngôi châu Âu gần nhất của họ.

Bộ phim do CLB tự sản xuất đưa người xem đi xuyên mùa 2023-24 đầy kịch tính và biến cố - từ chiến thắng trên loạt luân lưu trước City ở tứ kết, đến màn ngược dòng đúng thương hiệu trước Bayern Munich ở bán kết.

Nhưng một trong những khoảnh khắc “lộ bài” nhất lại đến từ phòng thay đồ, ở giờ nghỉ giữa hiệp của trận chung kết Champions League tại Wembley - nơi Madrid thắng Borussia Dortmund 2-0.

Máy quay bắt được cảnh Toni Kroos, cựu tiền vệ Madrid, phàn nàn rằng Vinicius Junior và Jude Bellingham không chịu tham gia hỗ trợ phòng ngự, khiến đồng đội gặp rắc rối lớn.

“Không thể như thế được,” Kroos nói với trợ lý HLV khi đó là Davide Ancelotti, gương mặt lộ rõ sự tức giận. “Một trong hai người phải lùi về, Jude hoặc Vini, vì bên đó chúng ta đang 2 chống 3. Hậu vệ phải của họ lúc nào cũng trống trải khi nhận bóng.”

Đoạn clip ấy gợi ra một yếu tố thường bị đánh giá thấp phía sau hàng loạt chiến tích Champions League của Madrid suốt thập kỷ qua. Những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân từ các “galactico” là chìa khóa, nhưng trong bóng đá hiện đại, chẳng đội nào vô địch nhiều nếu không có nền tảng chiến thuật đủ tốt và quan trọng hơn: siêu sao chịu hy sinh vì tinh thần tập thể.

Real đang thiếu thủ lĩnh như Kroos?

HLV trưởng Real Madrid, Alvaro Arbeloa đã làm được điều đó trong các chiến thắng Champions League trước Benfica và Manchester City ở tháng 2 và tháng 3, và cả trận thắng Atletico Madrid 3-2 tại La Liga ngay trước đợt tập trung đội tuyển gần đây.

Thế nhưng, thất bại nhạt nhòa 1-2 trước Mallorca hôm thứ Bảy đã kéo bớt sự phấn khởi quanh Bernabeu. Và câu hỏi lớn cho lượt đi tứ kết Champions League gặp Bayern Munich tối nay là: làm sao đưa những ngôi sao vừa bình phục như Kylian Mbappe và Bellingham trở lại đội hình mà không đánh mất tinh thần – cấu trúc tập thể đã được xây dựng suốt một tháng qua?

Canh bạc thành công

Arbeloa trở thành HLV Madrid vào ngày 12/1, sau khi chủ tịch Florentino Perez quyết định rằng những chỉ đạo chiến thuật chi li cùng phong cách “kỹ trị” lạnh lùng của Xabi Alonso không phù hợp với một phòng thay đồ đầy ngôi sao tấn công.

Được đôn lên từ ghế HLV đội dự bị (thi đấu ở hạng ba Tây Ban Nha), Arbeloa không mang đến những ý tưởng mới phức tạp. Thay vào đó, ông tập trung vào việc cải thiện bầu không khí trên sân tập càng nhanh càng tốt, và trao cho cầu thủ nhiều tự do hơn để tự đưa ra quyết định trong trận đấu.

Điều đáng chú ý là Vinicius Jr và Federico Valverde - hai người từng gặp khó dưới thời Alonso - lại liên tiếp có những màn trình diễn chói sáng, mang tính “định đoạt trận đấu” dưới thời Arbeloa. Vinicius ghi những bàn solo đẹp mắt ở cả hai lượt play-off Champions League gặp Benfica, trong khi Valverde lập hat-trick không tưởng để giúp Madrid chiếm lợi thế lớn ở lượt đi vòng 1/8 trước Manchester City, qua đó dễ dàng đi tiếp.

Những cái tên khác như Brahim Diaz (tấn công) và Dean Huijsen (hậu vệ) cũng trông “dễ thở” hơn hẳn trong một hệ thống chơi đơn giản.

Valverde tỏa sáng khi được tập thể hỗ trợ

Trong cơn bão chấn thương, khi Bellingham và Mbappe nằm trong nhóm 8 cầu thủ đội một vắng mặt, Arbeloa còn đôn Thiago Pitarch từ đội trẻ lên. Ông nói năng lượng, sự năng động và tinh thần tập thể của tiền vệ 18 tuổi chính là điều ông muốn thấy ở tất cả cầu thủ.

“Nếu có điều gì chúng tôi cần rút ra từ những trận vừa qua, thì đó là: đây là con đường để đi, bất kể ai có mặt trên sân,” Arbeloa nói sau chiến thắng lượt về tại sân City. “Tôi không chỉ nói về Champions League mà còn cả La Liga nữa.

“Chúng tôi đã trải qua rồi: khi cả đội không đạt 100% với tư cách một tập thể, một khối thống nhất, thì ai cũng có thể đánh bại chúng tôi. Chúng tôi biết mình là Real Madrid, nhưng thời nay muốn thắng bất cứ ai, bạn phải chiến đấu và biết hy sinh.”

Những chiến thắng trước Benfica của Jose Mourinho, City của Pep Guardiola và Atletico của Diego Simeone trong giai đoạn tháng 2–3 được coi là bằng chứng rằng “canh bạc” của Perez đặt vào một HLV non kinh nghiệm đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, hoàn cảnh cũng có nghĩa là Arbeloa chưa buộc phải đối diện với thách thức lớn nhất vốn thường xuyên ám ảnh ghế nóng Madrid: làm sao gò tất cả những ngôi sao đắt giá thành một tập thể ăn khớp.

Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti từng làm được điều đó, và cả hai đều giành nhiều Champions League. Rafa Benitez và Julen Lopetegui thì chật vật, và chỉ trụ nổi nửa mùa.

Xabi Alonso - cựu cầu thủ Madrid - thừa hiểu tầm quan trọng của bài toán này khi ông nhận ghế hồi tháng 6 năm ngoái. Việc ông không xử lý nổi nó là một lý do lớn khiến Alonso chỉ trụ được bảy tháng. Các ngôi sao tỏ rõ sự không hài lòng khi không được đá đúng vị trí ưa thích, hoặc khi bị yêu cầu làm những việc trên sân mà họ không đồng ý.

Quyết định khó khăn

Giờ đây, Mbappe và Bellingham trở lại, Arbeloa đứng trước những quyết định nhân sự khổng lồ. Theo “logic galactico”, Brahim và Pitarch nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ ở trận gặp Bayern tối nay, khi Mbappe và Bellingham gần như chắc chắn đá chính ở trận quan trọng nhất của Madrid tính đến thời điểm này.

Mbappe tái xuất mờ nhạt trong trận thua Mallorca

Rất nhiều người trong CLB đang chờ xem Arbeloa sẽ xử lý tình huống ra sao. Trước đợt tập trung đội tuyển, ông từng được hỏi liệu đội bóng có thể tiếp tục chơi với cùng tinh thần đoàn kết khi các tên tuổi lớn trở lại hay không.

“Không giống nhau khi đá với Brahim hay Kylian, với Jude hay Thiago,” Arbeloa trả lời. “Họ có đặc điểm khác nhau và chúng tôi phải khai thác điều tốt nhất từ họ khi họ ở trên sân.

“Về phòng ngự, mỗi người đều phải làm phần việc của mình, như họ vẫn luôn làm. Bellingham và Mbappe đã nhiều năm ở đẳng cấp tinh hoa và hiểu rất rõ thế nào là làm việc vì tập thể, đặt tài năng của mình phục vụ đồng đội.”

Trong trận gặp Mallorca hôm thứ Bảy, Mbappe bình phục vấn đề đầu gối để đá chính lần đầu cho Madrid kể từ ngày 21/2, còn Bellingham tiếp tục trở lại sau chấn thương gân kheo bằng việc vào sân nửa tiếng cuối hiệp hai.

Madrid khi đó trông thiếu ý tưởng lẫn niềm tin, và thua 1-2 hoàn toàn xứng đáng. Cường độ và tinh thần tập thể - thứ từng kéo Madrid bật lên về phong độ và kết quả trong giai đoạn vừa qua - cũng biến mất. “Không có 200% từ tất cả mọi người, chúng tôi không thể thắng,” Arbeloa nói sau trận.

Kết quả này giúp Barcelona nới rộng cách biệt lên 7 điểm ở La Liga khi mùa giải chỉ còn 8 vòng, trong đó có El Clasico ngày 10/5. Thế nên, cuộc đối đầu Bayern trở nên sống còn hơn bao giờ hết với Madrid, vì Champions League thực tế là cơ hội duy nhất để họ có danh hiệu mùa này.

Bellingham sa sút phong độ khó hiểu

Thật khó tưởng tượng Mbappe - chân sút số một Champions League với 13 bàn sau 9 trận - lại không đá chính cùng Vinicius Jr trên hàng công. Còn vị trí của Bellingham sẽ rất đáng chờ đợi: gần ba mùa ở Madrid, tiền vệ người Anh tạo ra không ít khoảnh khắc cá nhân lớn, nhưng anh vẫn chưa định hình được một vai trò chiến thuật dài hạn trong đội.

“Có Jude trên sân, chúng tôi là một đội tốt hơn,” Arbeloa nói ở buổi họp báo trước trận hôm thứ Hai. “Ngày mai các bạn sẽ thấy điều đó. Kylian có đặc điểm khác, nên chúng tôi phải chơi theo cách khác. Nhưng tôi rất vui vì có ‘rắc rối’ này - thật tuyệt khi cả hai trở lại.”

Để đánh bại Bayern qua hai lượt, việc khiến toàn bộ dàn galactico mua vé vào “tinh thần tập thể” - thứ đã kéo Madrid thăng hoa trong tháng 2 và tháng 3 - có vẻ là điều trung tâm.

Và cũng chính điều đó sẽ quyết định cơ hội để Arbeloa có mặt đậm nét trong bất kỳ bộ phim tài liệu Champions League nào của Real Madrid… trong tương lai.