Trải qua hơn 30 năm, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã chứng kiến nhiều cuộc bầu chọn đặc biệt. Có những chiến thắng được dự báo từ trước, có những kết quả đầy bất ngờ và cả những khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động khi một cầu thủ được xướng tên sau nhiều năm bền bỉ cống hiến.

Gala trao giải Quả bóng vàng 2010. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Khi những lá phiếu tạo nên bất ngờ

Trong những năm đầu của giải thưởng, giữa thời kỳ tỏa sáng của Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn, việc hậu vệ Trần Công Minh giành Quả bóng vàng năm 1999 mang đến dấu ấn đặc biệt. Vượt qua hai đồng nghiệp nổi tiếng trên hàng công, danh thủ quê Đồng Tháp đã làm nên điều mà đến nay chưa hậu vệ nào khác của bóng đá Việt Nam thực hiện được.

Hai năm sau, cuộc bầu chọn lại chứng kiến một kết quả thú vị khi thủ môn Võ Văn Hạnh giành Quả bóng vàng, trung vệ Đỗ Khải nhận Quả bóng bạc, còn Quả bóng đồng thuộc về nữ tuyển thủ Lưu Ngọc Mai. Một kỳ bầu chọn hiếm có khi cả 3 danh hiệu đều thuộc về những gương mặt đặc biệt. Sự hiện diện của Lưu Ngọc Mai trên bục vinh danh cũng đánh dấu bước tiến đáng nhớ của bóng đá nữ trước khi giải thưởng dành riêng cho các nữ cầu thủ ra đời vào năm 2002.

Có lẽ một trong những cuộc bầu chọn đáng nhớ nhất là năm 2008. Khi ấy, người hâm mộ vẫn còn sống trong dư âm của chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên. Cú đánh đầu ngược của Lê Công Vinh vào lưới đội tuyển Thái Lan tại sân Mỹ Đình đã trở thành một phần ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, người giành Quả bóng vàng năm ấy lại là thủ môn Dương Hồng Sơn với 331 điểm, xếp trên trung vệ Vũ Như Thành (234 điểm) và Lê Công Vinh (203 điểm). Kết quả ấy ghi nhận đầy đủ hơn giá trị của những cầu thủ đã âm thầm bảo vệ thành quả của đội tuyển trong suốt hành trình chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á.

Quả bóng vàng Huỳnh Đức (giữa) cùng hai Quả bóng bạc Nguyễn Văn Cường (thứ 2 từ phải sang) và Quả bóng đồng Hữu Đang (thứ 2 từ trái sang) lần đầu tiên năm 1995. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Đến năm 2019, cuộc cạnh tranh giữa Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải cũng để lại nhiều ấn tượng. Trong một năm bóng đá Việt Nam thăng hoa, Hùng Dũng đã vượt qua người đồng đội ở CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia để lần đầu đoạt Quả bóng vàng. Đó là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một tiền vệ cần mẫn, luôn đặt hiệu quả thi đấu của tập thể lên trên dấu ấn cá nhân.

Những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc

Lịch sử giải thưởng cũng lưu giữ những câu chuyện đẹp về nghị lực và sự bền bỉ của các cầu thủ. Trong đó, lần đăng quang thứ tư của Phạm Thành Lương vào năm 2016 mang ý nghĩa đặc biệt. Với vóc dáng nhỏ bé, tiền vệ từng trưởng thành từ bóng đá Hà Tây đã vượt qua những hạn chế về thể hình để trở thành cầu thủ nam sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất Việt Nam. Một kỷ lục vẫn đứng vững sau 10 năm.

Với bóng đá nữ, đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Huỳnh Như. Lần thứ 5 bước lên bục cao nhất, cô gái quê Trà Vinh đã thiết lập kỷ lục của giải thưởng. Điều đặc biệt là Huỳnh Như được vinh danh khi đang thi đấu tại Bồ Đào Nha, nơi cô mang theo niềm tự hào và những khát vọng của bóng đá nữ Việt Nam.

Hai năm sau, cũng tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), những tràng pháo tay vang lên khi Trần Thị Thùy Trang lần đầu giành Quả bóng vàng ở tuổi 37. Trong đêm vui ấy, những người thân của cô đã rơi nước mắt. Sau bao năm miệt mài trên sân cỏ, nữ tiền vệ của bóng đá TPHCM cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp.

Nguyễn Quang Hải lần đầu được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nếu Huỳnh Như gây ấn tượng bằng số lần đăng quang thì Thùy Trang khiến người hâm mộ xúc động bởi hành trình đi đến Quả bóng vàng. Mỗi người có một con đường riêng để đến với vinh quang, đôi khi ở độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã giã từ sân cỏ.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 đang mở ra một cuộc cạnh tranh hấp dẫn với nhiều gương mặt sáng giá. Sau hơn 3 thập niên tổ chức, sức hút của giải thưởng vẫn đến từ sự hồi hộp trước giờ công bố kết quả, niềm vui của người chiến thắng và sự trân trọng dành cho những đóng góp của các cầu thủ.

Rồi sẽ có thêm những cái tên được khắc lên Quả bóng vàng, thêm những câu chuyện đẹp được kể lại. Và có lẽ, điều đáng quý nhất là khi nhìn về mỗi mùa giải thưởng, người hâm mộ vẫn nhớ được những cảm xúc mà các cầu thủ đã mang đến cho bóng đá Việt Nam.