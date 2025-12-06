Những phản ứng đầu tiên sau Lễ bốc thăm World Cup 2026

Argentina và Lionel Messi bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup trước Algeria.

Argentina và Lionel Messi sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup trước Algeria, khởi đầu mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ Brazil năm 1962. Đội tuyển 3 lần vô địch Argentina cũng sẽ gặp Áo và Jordan ở Bảng J. “Như chúng tôi đã nói vào năm 2022, không có đối thủ nào dễ dàng - chúng tôi phải chơi tất cả các trận đấu”, HLV tuyển Argentina, Lionel Scaloni phát biểu. “Trên lý thuyết, đây là một bảng đấu mà chúng tôi phải nỗ lực hết mình để tiến vào vòng tiếp theo”.

Về các đối thủ ở Bảng J, Scaloni cho biết Áo “đã có một chiến dịch vòng loại châu Âu tuyệt vời”, và ông lưu ý rằng đại diện châu Phi, Algeria “có những cầu thủ xuất sắc và một học viện trẻ quy mô lớn, cũng là nơi nuôi dưỡng tinh thần cho Pháp và các quốc gia khác”. Ông cũng ca ngợi huấn luyện viên Algeria, Vladimir Petkovic là một “người tuyệt vời”, nhớ lại thời gian ông còn làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV này tại Lazio năm 2013.

HLV Lionel Scaloni đưa chiếc cúp vô địch World Cup lên sân khấu lễ bốc thăm hôm thứ Sáu.

Scaloni đã đóng góp rất lớn vào lễ bốc thăm hôm thứ Sáu, khi ông là người đưa chiếc cúp vô địch World Cup lên sân khấu. “Được cầm chiếc cúp trên tay một lần nữa thật tuyệt vời”, ông nói. “Được chạm vào nó một lần nữa thật xúc động. Thật khó để diễn tả”.

Ngôi sao Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo - cũng như Messi - dự kiến sẽ chơi ở kỳ World Cup thứ 6, với các đối thủ tại Bảng K bao gồm Uzbekistan, Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo, Jamaica hoặc New Caledonia. Nếu Bồ Đào Nha và Argentina giành chiến thắng ở các bảng đấu của mình, Ronaldo và Messi có thể sẽ gặp nhau ở tứ kết. “Tôi rất hài lòng với kết quả bốc thăm này”, tiền vệ Vitinha của Bồ Đào Nha và Paris Saint-Germain chia sẻ. “Colombia rõ ràng sẽ là đội bóng khó chơi nhất. Chúng tôi hiểu rất rõ các cầu thủ của họ, chẳng hạn như Luis Diaz, người đang có phong độ tuyệt vời ở Bayern Munich, và chúng tôi cũng hiểu rõ Richard Rios”.

Nếu Bồ Đào Nha và Argentina chiến thắng ở các bảng đấu của mình thì Cristiano Ronaldo và Messi có thể sẽ gặp nhau ở tứ kết.

Brazil và Scotland sẽ đối đầu nhau lần thứ 5 tại World Cup. Họ nằm chung Bảng C với Haiti và Morocco. Đội bóng châu Phi, được coi là một trong những đội bóng khó chơi nhất sau khi kết thúc ở vị trí thứ tư tại Qatar 2022 và sở hữu một thế hệ cầu thủ xuất sắc, sẽ ra quân gặp Brazil. “Chúng tôi phải thắng cả 3 trận vòng bảng. Ý tưởng của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi phải cạnh tranh quyết liệt trong suốt kỳ World Cup”, HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti nói.

Khi được hỏi liệu ông có xem 2 trận đấu gần nhất của Neymar với Santos, nơi cựu ngôi sao của Barcelona và PSG đã ghi 4 bàn thắng, ông nói: “Tôi muốn làm rõ rằng chúng ta đang ở tháng 12 và World Cup là vào tháng 6. Tôi sẽ chọn đội hình sẽ chơi ở World Cup vào tháng 5. Nếu Neymar xứng đáng được tham dự World Cup và chơi tốt hơn những người khác, cậu ấy sẽ được ra sân”.

HLV Carlo Ancelotti muốn đội tuyển Brazil phải thắng cả 3 trận vòng bảng.

Trong khi đó, HLV Walid Regragui của Morocco - đội tuyển gây bất ngờ tại kỳ giải gần nhất với tư cách là đội châu Phi đầu tiên vào bán kết - nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn cố gắng giành chiến thắng ở vòng bảng hoặc ít nhất là lọt vào vòng tiếp theo. Kể từ World Cup 2022, mọi người đều muốn đánh bại chúng tôi”.

Trong khi đó HLV Dick Advocaat, một người Hà Lan 78 tuổi, dẫn dắt Curacao - một quốc đảo Caribe với dân số 150.000 người - chia sẻ trước trận mở màn gặp Đức, nhà vô địch 4 lần. “Thật phấn khích cho hòn đảo, cho người dân nơi đây. Họ rất tự hào”. Họ còn gặp các đối thủ lớn khác như Bờ Biển Ngà và Ecuador ở Bảng E…

Đồng chủ nhà Mỹ sẽ bắt đầu Bảng D với Paraguay vào ngày 12-6. Tuyển Mỹ, đội đã lọt vào bán kết tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 và tứ kết năm 2002, sẽ gặp Australia sau đó 6 ngày, và sẽ gặp một đội đang chờ xác định ở vòng play-off bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Slovakia hoặc Kosovo vào ngày 25-6. Đây là những đối thủ mà tuyển Mỹ đã đá giao hữu gần đây - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6, Australia vào tháng 10 và Paraguay vào tháng trước. “Chúng tôi hiểu họ và họ cũng hiểu chúng tôi”, HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ nói. “Điều quan trọng nhất là sự tiến hóa và không ngừng cải thiện”…