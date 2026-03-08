Những nữ HLV trưởng âm thầm phía sau sàn đấu

HLV trưởng Phạm Hồng Hà của đội tuyển karate Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Về tổng thể, nhiều đội tuyển thể thao quốc gia của thể thao Việt Nam đều có đội ngũ HLV nữ làm công tác huấn luyện. Tuy nhiên, rất ít HLV nữ đảm trách vị trí HLV trưởng. Khi được giao nhiệm vụ HLV trưởng, họ chấp nhận đương đầu với nhiều áp lực và trọng trách đạt thành tích.

Năm 2025, HLV Dương Thị Ngọc nhận nhiệm vụ là HLV trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam. Người làm cử tạ rất hiểu chuyên môn của bà Ngọc khi đã được kiểm chứng từ nhiều thành tích với các lứa học trò tại đơn vị Hà Nội. Tuy nhiên, bà Ngọc từng bày tỏ rằng nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia là trọng trách không nhỏ.

Dẫu thế, vị HLV rất máu nghề này vẫn chấp nhận thách thức với nhiệm vụ mới. Có mặt tại đội tuyển cử tạ Việt Nam ở cương vị HLV trưởng, yêu cầu của HLV Dương Thị Ngọc là VĐV phải đạt sự kỷ luật, chuẩn chỉ tác phong trong chuyên môn.

Rất ít khi xuất hiện trước báo chí và ngại trả lời trước truyền thông, HLV Dương Thị Ngọc chỉ bày tỏ: “Tôi luôn tập trung vào công việc, nên mình không muốn xao nhãng từ những thông tin bên ngoài. VĐV đạt được kết quả như mình mong muốn. Thế là tôi đã vui rồi”.

Với VĐV, khi kết thúc tập luyện, rời sàn tập nghĩa là họ đã xong một ngày chuẩn bị chuyên môn. Còn HLV như bà Ngọc, đặc biệt giữ vị trí HLV trưởng, khi buổi tập của VĐV khép lại thì nhiều lúc người thầy vẫn lưu lại phòng tập cùng Ban huấn luyện đánh giá về khối lượng tập luyện từ đó làm sao có sự điều chỉnh phù hợp nhất. Trên sàn đấu, sự tỉnh táo và nhạy bén chuyên môn của HLV là yếu tố quyết định có thể mang lại thành công cho học trò.

“HLV phải nhanh nhạy khi đăng ký tố mức tạ trong từng tích tắc khi xem xét thực tế thi đấu. Chỉ một sai sót sẽ khó mang lại lợi thế cho lực sĩ của mình”, bà Ngọc từng trải lòng.

HLV trưởng Dương Thị Ngọc (giữa) và đội tuyển cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: H.HÙNG

SEA Games 33-2025 là Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên mà bà Ngọc tham gia với vai trò HLV trưởng tuyển cử tạ Việt Nam. Với sự chuẩn bị nỗ lực nhất, vị HLV này kỳ vọng các học trò làm tốt nhất thành tích.

Tiếc rằng, một số kết quả chưa như kỳ vọng. Sau mỗi lần học trò hoàn thành thi đấu, nếu kết quả chưa thành công, HLV Dương Thị Ngọc chỉ tập trung lấy lại tinh thần cho VĐV. Việc rút kinh nghiệm sẽ đưa ra sau giải giúp lực sĩ bình tĩnh để làm tốt hơn về sau. Năm nay, HLV Dương Thị Ngọc kết thúc vai trò HLV trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam. Tuy nhiên, máu nghề không cho phép bà dừng lại. Vị HLV này vẫn tiếp tục tham Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam để thực hiện các mục tiêu huấn luyện của mình.

Cũng nhận áp lực không nhỏ như người đồng nghiệp, HLV Phạm Hồng Hà chính thức nhận nhiệm vụ là HLV trưởng đội tuyển karate Việt Nam năm 2026. Trước đây, HLV Phạm Hồng Hà quen thuộc môi trường tập huấn chuyên võ sĩ karate trẻ quốc gia tại TPHCM.

Năm nay, bà Hà rời TPHCM trở lại Hà Nội làm chuyên môn. “Cô Hà là HLV rất kỹ về chuyên môn. Tôi học được ở cô rất nhiều. Trong đó, cô luôn dạy chúng tôi từ chuyên môn cho tới đạo đức để phát triển sự nghiệp”, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã bày tỏ.

Trên sàn tập, sự chuẩn bị bài tập của HLV Phạm Hồng Hà cho học trò là kỹ càng. Từ động tác cơ bản tới cường độ vận động cao, HLV kiểm tra rất kỹ ở từng võ sĩ. Lúc này, HLV trưởng Phạm Hồng Hà gần như hiểu rõ từng tính cách mỗi võ sĩ đội tuyển karate Việt Nam tập trung năm 2026 bởi nhiều người từng là học trò được bà huấn luyện tại đội tuyển karate trẻ Việt Nam.

“Trách nhiệm của mỗi người thầy là đảm bảo chuyên môn cho VĐV. Tôi hay bất kỳ HLV nào đều phải lên giáo án kỹ lưỡng. Trong đó, mình sẽ phải hiểu từng VĐV có điểm mạnh ở đâu, điểm yếu nào cần thay đổi. Từ đó, việc tập luyện sẽ được tốt nhất. Thầy và trò đi cùng nhau cả một hành trình dài nên tôi luôn cố gắng hiểu được tính cách, khả năng chuyên môn của mỗi học trò để giúp việc huấn luyện hiệu quả nhất”, HLV Phạm Hồng Hà từng trao đổi.