Những ngày Tết âu lo với CLB Nam Định

Có sự trở lại của Xuân Son từ đầu mùa, nhưng Nam Định vẫn chưa tìm lại hình ảnh của nhà đương kim vô địch. Ảnh: QUANG DƯƠNG

So với mùa bóng trước, lực lượng của đội bóng thành Nam không có nhiều biến động, thậm chí là ổn định hơn khi có sự trở lại của Xuân Son. Mùa này Nam Định thi đấu trên 4 mặt trận là V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Tuy nhiên, hai giải đấu quốc tế, quy định mở về số lượng ngoại binh đã giúp Ban huấn luyện có sự linh động hơn về lực lượng với khoảng 10 cầu thủ ngoại được ký ở mùa này. Điều đó giúp các trụ cột trong nước bảo toàn được thể lực tốt cho đấu trường V-League. Nhưng đến nay, Nam Định đang trải qua mạch 9 trận từ hòa đến thua thật là điều bất ngờ.

Hiện tại, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch đang rất xa với Nam Định khi họ đang thua đội dẫn đầu là Công an Hà Nội đến 17 điểm. Vấn đề quan trọng với họ lúc này là cố gắng sớm thoát khỏi tốp cuối bảng. Với thực lực hiện có, để bàn chuyện Nam Định vào nhóm đua trụ hạng hẳn ít ai nghĩ đến ở giai đoạn đầu mùa bóng. Nhưng tình thế chỉ còn hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trong khi đó Nam Định đang thăng hoa ở đấu trường Đông Nam Á.

Có những ý kiến về việc Nam Định lúc này cần chỉnh “thước ngắm” để tập trung vào Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, giải đấu mà họ đang vào đến vòng Bán kết và hy vọng tranh vô địch vẫn rất lớn khi gặp Selangor FC ở vòng đấu này là khá cân sức. Hướng đến danh hiệu đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á bên cạnh việc chỉnh mục tiêu từ đua vô địch sang top giữa bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2025-2026 có phần khả thi hơn.

Bài toán khó đang chờ Nam Định giải trong những ngày nghỉ Tết sắp đến, kể cả sự nhẫn nại của lãnh đạo đội bóng này vốn luôn... sốt ruột thay "tướng" khi đội lâm vào chuỗi trận không thành công. Đội bóng thành Nam sẽ ra sân trở lại sau kỳ nghỉ Tết khá sớm, vào ngày 24-2 họ sẽ gặp Viettel trong trận đấu bù trên sân Hàng Đẫy. Liệu đó sẽ là cột mốc cho Nam Định lấy lại thăng bằng?