Những môn thể thao kỳ lạ tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan

Kỳ đại hội SEA Games 2025 tại Thái Lan được công bố sẽ bao gồm khoảng 50 môn thi đấu chính thức cộng thêm 4 môn thể thao biểu diễn, trong đó có nhiều nội dung hiếm gặp hoặc mới lạ với khán giả truyền thống.

Những môn “không đụng hàng”, hấp dẫn và hiện đại

Teqball — giao thoa giữa bóng đá và bóng bàn, thi đấu trên bàn cong, đòi hỏi kỹ thuật khống chế bóng điêu luyện và phối hợp nhanh.

Chạy vượt chướng ngại vật Laser (Laser obstacle run) — phiên bản hiện đại, nơi VĐV không chỉ chạy mà phải vượt chướng ngại vật, leo trèo và sử dụng súng laser — kiểm tra đồng thời về tốc độ, sức bền và độ chính xác.

Baseball 5 & Hockey 5s — biến tấu từ bóng chày và khúc côn cầu, mỗi đội chỉ còn 5 người, luật đơn giản, sân nhỏ hơn — đẩy nhanh tốc độ trận đấu, tạo nên không khí sôi động, phù hợp với khán giả thành thị.

Kiteboarding (lướt ván diều) — lần đầu xuất hiện tại SEA Games: các VĐV dùng sức gió để trượt trên mặt nước, thực hiện pha nhào lộn, biểu diễn kỹ thuật — biến bãi biển Thái Lan thành sàn diễn phim hành động.

Môn mang đậm văn hóa, truyền thống — tạo nên màu sắc riêng cho đại hội

Bên cạnh những bộ môn hiện đại, chủ nhà Thái Lan cũng đưa vào SEA Games 33 nhiều môn mang tính văn hóa, truyền thống hoặc ít phổ biến tại khu vực:

Kabaddi — môn đối kháng Nam Á, đòi hỏi sức mạnh cơ bắp, tốc độ và chiến thuật đồng đội; hứa hẹn những màn đấu kịch tính đầy chất “mèo bắt chuột”.

Woodball — tương tự golf nhưng đơn giản hơn, vận động viên dùng gậy đánh bóng qua các cổng trên cỏ hoặc cát. Một lựa chọn mới lạ cho người thích thể thao nhẹ nhàng, tính toán chiến thuật.

Cờ Thái — một môn trí tuệ ít người biết đến, tương tự cờ vua nhưng luật đi quân khác, là cơ hội để quảng bá văn hóa Thái Lan và thử thách các đội khác trong nội dung trí tuệ.

Môn biểu diễn — thêm gia vị, tăng trải nghiệm đại chúng

SEA Games 33 còn bổ sung 4 môn thể thao biểu diễn, nhằm mang lại sự mới mẻ, giải trí cao — đồng thời thu hút khán giả trẻ, thích trải nghiệm ngoại trời/tập thể thao phi truyền thống:

Air Sports — dù lượn, dù lượn có động cơ… tận dụng cảnh quan thiên nhiên đẹp để đưa môn thể thao mạo hiểm lên sóng SEA Games.

Tug of War (kéo co) — môn dân gian từng xuất hiện tại Olympic đầu thế kỷ 20 — trở lại dưới hình thức thi đấu đồng đội, đòi hỏi sức mạnh, phối hợp đồng đều.

Disc Throwing / Ném đĩa — bộ môn giải trí, nhẹ nhàng, mang lại yếu tố linh hoạt, công bằng, phù hợp với đa dạng đối tượng VĐV.

MMA (Võ tổng hợp) — môn đối kháng phát triển nhanh toàn cầu, hứa hẹn hút khán giả trẻ, truyền thông quốc tế, thêm độ “nóng” cho SEA Games.

SEA Games 33 — Sân chơi mới, đa dạng để thử sức

Với danh mục môn thi đấu “đa sắc” như vậy, SEA Games 33 không còn là sân khấu riêng của bóng đá, điền kinh hay bơi lội. Đại hội mở rộng cửa với các bộ môn hiện đại, mạo hiểm, trí tuệ và dân gian — từ Teqball, Kiteboarding, Woodball, Kabaddi đến Air Sports, MMA…

Điều này không chỉ thu hút VĐV từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà còn giúp người hâm mộ — nhất là giới trẻ — dễ tiếp cận, khám phá môn thể thao mới. Đồng thời, việc đa dạng môn thi đấu còn mang lại lợi thế cho các đoàn thể thao nhỏ, có thể tận dụng ở những bộ môn ít người biết để tìm cơ hội “vàng”.

Đối với đoàn Việt Nam nói chung — đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức: cần rà soát lực lượng rộng hơn, cân nhắc nguồn lực để gửi VĐV phù hợp — nếu muốn tranh huy chương ở các môn mới lạ này.

SEA Games 33 vì thế hứa hẹn không chỉ là đại hội thể thao, mà còn là “lễ hội thể thao đa màu”, nơi thể thao — văn hoá — giải trí giao hòa mạnh mẽ.