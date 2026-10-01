Những lần Ronaldo rời đi trong giận dữ: Từ Real Madrid, Juventus, MU đến tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo giận dữ rời đi.

Hiếm có cầu thủ nào phức tạp và dữ dội như Cristiano Ronaldo. Anh là biểu tượng của ý chí vươn lên, một cỗ máy săn bàn siêu việt và là chủ nhân của hàng loạt kỷ lục tưởng chừng không thể xô đổ. Tuy nhiên, đi kèm với tài năng thiên bẩm và khát khao vinh quang vô bờ bến ấy lại là một cái tôi vô cùng lớn. Chính cá tính mạnh mẽ đó đã kiến tạo nên một sự nghiệp huy hoàng, nhưng đồng thời cũng biến giai đoạn cuối tại mọi đội bóng anh từng khoác áo trở thành kịch bản quen thuộc của những cuộc rạn nứt không thể hàn gắn và những cuộc ra đi trong giận dữ.

Cristiano Ronaldo rời Real Madrid trong cơn giận dữ

Nhìn lại hành trình sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, cột mốc khởi đầu cho "mẫu số chung" này chính là mùa hè năm 2018 tại Real Madrid. Đang đứng trên đỉnh cao thế giới sau khi cùng Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp UEFA Champions League thứ ba liên tiếp tại Kyiv, Ronaldo đã giội một gáo nước lạnh vào ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ bằng phát biểu ngụ ý chia tay ngay trên sân cỏ. Sự rạn nứt này không xuất phát từ vấn đề chuyên môn mà đến từ cảm giác tổn thương sâu sắc. CR7 cho rằng Chủ tịch Florentino Pérez không còn đánh giá đúng giá trị của anh, đặc biệt trong các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng và thái độ thờ ơ của thượng tầng câu lạc bộ trước những rắc rối pháp lý liên quan đến thuế quan mà anh gặp phải. Cuộc chia tay diễn ra trong sự ngỡ ngàng của giới túc cầu, kết thúc kỷ nguyên vĩ đại nhất lịch sử Bernabeu bằng một nốt trầm cay đắng.

Ronaldo cảm thấy không còn là "của riêng" của Real (Ảnh: Real)

Cristiano Ronaldo rời Juventus trong cơn giận dữ

Rời Madrid để chuyển sang Juventus với sứ mệnh giúp đội bóng giải cơn khát vô địch châu Âu, nhưng hành trình ba năm của Ronaldo tại đây cũng kết thúc trong sự thất vọng chung từ cả hai phía. Khi Juventus dần sa sút về mặt vị thế và không còn duy trì được tính cạnh tranh ở sân chơi Champions League, mối quan hệ giữa Ronaldo và ban lãnh đạo nhanh chóng hạ nhiệt. Sự bế tắc đỉnh điểm xuất hiện vào mùa hè 2021. Ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Ronaldo quyết định dứt áo ra đi một cách chóng vánh, thu dọn đồ đạc rời Ý và bỏ lại một Juventus chao đảo trong việc tìm kiếm phương án thay thế.

Cristiano Ronaldo rời Juventus khi không tìm được tiếng nói chung (Ảnh: Goal)

Cristiano Ronaldo rời Manchester United trong cơn giận dữ

Tuy nhiên, kịch bản giông bão nhất phải kể đến cuộc tái hợp giữa anh và Manchester United vào cuối năm 2021. Mối duyên tưởng chừng như giấc mơ cổ tích tại Old Trafford đã nhanh chóng biến thành mọt cơn ác mộng khi sự bất đồng về triết lý bóng đá giữa anh và tân HLV Erik Ten Hag ngày càng sâu sắc. Việc liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị đã đẩy sự kiên nhẫn của CR7 tới giới hạn cuối cùng. Ngay trước thềm World Cup 2022, Ronaldo gây chấn động toàn cầu khi công khai thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Piers Morgan. Anh chỉ trích gay gắt từ ban huấn luyện, cơ sở vật chất lạc hậu của câu lạc bộ cho đến cách quản lý của giới chủ Glazer. Hậu quả tất yếu là bản hợp đồng giữa hai bên bị hủy bỏ ngay lập tức, khép lại chương đoạn tái hợp trong bầu không khí giận dữ và căm phẫn.

Ronaldo và MU gay gắt rồi chia tay (Ảnh: Getty)

Và hôm nay Ronaldo lại giận dữ rời đi

Chuỗi bi kịch về những cuộc chia tay đầy giông bão ấy không dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ mà còn lan sang cả đội tuyển quốc gia. Tại đợt tập trung UEFA Nations League tháng 10 năm 2026, mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV trưởng Jorge Jesus đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Sự thất vọng về thời lượng ra sân cùng việc bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu quan trọng gặp Na Uy khiến siêu sao 41 tuổi không thể giữ được sự bình tĩnh. Anh đã gặp thẳng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha để bày tỏ sự bất mãn rồi tự ý rời doanh trại tập trung tại Copenhagen trở về Madrid. Cuộc ra đi tự phát này đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông, nhiều khả năng sẽ khép lại chặng đường cống hiến 23 năm đầy vinh quang nhưng cũng lắm bão giông.

Chính sự khao khát chiến thắng tuyệt đối là động cơ vĩ đại nhất giúp Cristiano Ronaldo xô đổ mọi giới hạn. Thế nhưng, bản năng ấy cũng giống như ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi cầu nối, khiến anh không bao giờ chấp nhận sự thỏa hiệp hay việc mình không còn là trung tâm của vũ trụ. Những cuộc ra đi trong giận dữ, vì thế đã trở thành một phần trong di sản của Ronaldo.