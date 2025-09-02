Những gia đình MMA mạnh nhất lịch sử võ thuật thế giới

Tháng 11/1993, Royce Gracie đã mở màn lịch sử UFC khi giành 3 chiến thắng bằng đòn khóa, góp phần đưa gia đình Gracie thành biểu tượng MMA. Sau ba thập kỷ, UFC và MMA đã thành môn thể thao toàn cầu. Bên cạnh gia đình Gracie giữ vị trí tiên phong, nhưng nhiều gia đình khác cũng góp phần tạo nên lịch sử.

Gia đình Gracie

Gia tộc Gracie là một dòng họ võ thuật nổi tiếng thế giới, khởi nguồn từ Belém (Brazil). Họ là những người sáng lập và quảng bá hệ thống Gracie jiu-jitsu, thường gọi là Brazilian jiu-jitsu (BJJ), phát triển từ Judo của võ sĩ Nhật Bản Mitsuyo Maeda.

Câu chuyện bắt đầu đầu thế kỷ 20, khi Gastao Gracie hợp tác với rạp xiếc Mỹ tại Belem và giúp Maeda định cư, xây dựng cộng đồng người Nhật ở Brazil. Năm 1917, con trai ông, Carlos Gracie, xem Maeda biểu diễn và bắt đầu học jiu-jitsu. Sau này Carlos truyền dạy lại cho các em, trong đó có Helio Gracie.

Gracie cũng có đóng góp rất lớn cho MMA và UFC

Năm 1925, Carlos đã mở học viện Brazilian Jiu Jitsu đầu tiên. Trong số 21 người con của Carlos, có 13 người đạt đai đen. Helio Gracie, con trai cả của đại sư Carlos, đã cải tiến kỹ thuật, nhấn mạnh rằng bất kể đối thủ to lớn hay cơ bắp thế nào, họ vẫn có thể bị đánh bại khi trận đấu chuyển sang dưới sàn (địa chiến).

Sau này, gia tộc Gracie khẳng định vị thế trong các giải vale tudo – tiền thân của võ tổng hợp (MMA) hiện đại – với “Gracie Challenge”, thách thức võ sĩ các môn phái khác. Họ xây dựng tiếng tăm quốc tế, tạo ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của grappling và MMA.

Royce Gracie là một trong những nhân vật nổi tiếng của gia đình Gracie

Bước ngoặt lớn diễn ra năm 1993, khi Rorion Gracie hợp tác với Art Davie sáng lập Ultimate Fighting Championship (UFC). Trong giải đầu tiên, em trai ông Royce Gracie, dù nhỏ nhất, đã thắng liền ba trận và vô địch. Sau đó, Royce còn giành thêm hai chức vô địch UFC, đưa Gracie jiu-jitsu nổi danh toàn cầu và khiến nhiều võ sĩ, đặc biệt ở Mỹ, bắt đầu tập luyện môn này.

Trải qua hơn 80 năm, gia tộc Gracie không chỉ gắn liền với sự ra đời và phát triển của BJJ, mà còn góp phần khai sinh MMA hiện đại, trở thành một trong những gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử võ thuật.

Gia đình Nurmagomedov

Võ sĩ bất bại Khabib Nurmagomedov giải nghệ vào năm 2020 với tư cách là nhà vô địch hạng nhẹ vĩ đại nhất trong lịch sử UFC. Tuy nhiên gia đình Nurmagomedov còn nhiều cao thủ khác. Em họ của Khabib là Usman, cũng là võ sĩ bất bại và là nhà vô địch hạng nhẹ Bellator.

Khabib Nurmagomedov là võ sĩ nổi tiếng nhất của gia đình Nurmagomedov

Anh trai của Usman, Umar, cũng là võ sĩ . Tính đến ngày 29/7/2025, Umar đang xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng bantamweight của UFC.

Thêm vào đó, gia đình này còn có một người anh em họ khác, Abubakar – võ sĩ hạng bán trung của UFC – cùng vài anh em họ đời thứ hai đáng chú ý như Magomedrasul Khasbulaev, từng vô địch giải đấu Bellator, và Shamil Zavurov, cựu vô địch hạng bán trung M-1 Global. Tất cả họ đều học võ dưới sự dẫn dắt của Abdulmanap, người cha quá cố của Khabib, người đã tạo nên một trong những gia đình thành công nhất trong lịch sử MMA.

Gia đình Shamrock

Ken Shamrock tạo dựng tên tuổi khi tham gia UFC 1 và trong một trận thua đã khơi mào mối thù với Royce Gracie. Họ tái đấu vào năm 1995 và thi đấu liên tục 36 phút – không nghỉ – kết thúc với tỷ số hòa do hết giờ. Trong khoảng thời gian giữa hai trận đó, Ken đã mời người em trai nuôi Frank đến phòng tập Lion's Den của mình ở California và bắt đầu huấn luyện anh môn MMA. Điều này mở ra những khoảnh khắc lớn cho cả hai.

Cuối năm 1995, Ken đánh bại Dan Severn để giành chức vô địch UFC Superfight đầu tiên, vốn được xem như danh hiệu hạng nặng trong thời kỳ chưa có phân hạng cân.

Ken Shamrock được xem là biểu tượng và là người tiên phong của MMA

Năm 1997, sau khi UFC áp dụng phân hạng, Frank trở thành nhà vô địch hạng dưới nặng đầu tiên của UFC khi khiến đô vật từng giành HCV Olympic Kevin Jackson phải đầu hàng chỉ sau 16 giây. Frank đã bảo vệ đai thành công 4 lần trước khi rời UFC, sau đó giành thêm các danh hiệu ở WEC và Strikeforce. Ken được vinh danh trong Ngôi đền Danh vọng UFC, còn Frank, do mâu thuẫn với CEO Dana White, hầu như không được nhắc tới trong lịch sử chính thức của UFC.

Gia đình Diaz

Nick Diaz là cựu vô địch hạng welterweight của WEC và Strikeforce, và vào năm 2013 anh từng thất bại khi thách thức Georges St-Pierre để giành đai UFC. Nate Diaz thì vô địch mùa 5 của "The Ultimate Fighter" và sau đó thua trong trận tranh đai hạng nhẹ UFC năm 2012 trước Benson Henderson. Đây là những thành tích khiến Nick và Nate được biết tới rộng rãi trong làng võ thế giới.

Anh em nhà Diaz còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nhờ sự hiện diện đầy cá tính. Cả hai không cần đai vô địch lấp lánh để trở thành tâm điểm của show diễn. Họ chia sẻ cùng một phong cách chiến đấu áp sát, sẵn sàng ăn thua, cực kỳ hợp gu khán giả.

Nick Diaz là cựu vô địch hạng welterweight của WEC và Strikeforce

Gia đình Pettis

Anthony Pettis đã khiến cái tên gia đình mình được biết đến ngay cả trước khi vào UFC. Đó là khi anh thực hiện cú đá sáng tạo “Showtime Kick” ngoạn mục để giành đai hạng nhẹ WEC trong sự kiện cuối cùng của giải trước khi sáp nhập vào UFC. Sau đó, Anthony trở thành nhà vô địch UFC ở hạng 155 pound và từng tranh đai hạng featherweight.

Anthony (bên trái, vô địch hạng nhẹ UFC năm 2013) và Sergio Pettis (bên phải, vô địch hạng gà Bellator năm 2021)

Sergio, người nối bước anh trai vào UFC, cũng có những chiến thắng lớn trong lồng bát giác (trước Brandon Moreno, Joseph Benavidez) trước khi chuyển sang Bellator, nơi anh giành đai vô địch hạng bantamweight năm 2021 và giữ nó đến tận tháng 11 năm ngoái. Sergio vẫn tiếp tục thi đấu MMA, trong khi Anthony lấn sân sang quyền Anh chuyên nghiệp. Anh đã đối đầu huyền thoại quyền Anh Roy Jones Jr. Pettis giành chiến thắng bằng quyết định đa số.