Những đối thủ nào chờ đón Công an Hà Nội tại Cúp C1 châu Á?

Công an Hà Nội vừa vượt qua Adelaide United 2-0 trong trận play-off. Chiến thắng này giúp đại diện Việt Nam tiến vào giải đấu số 1 châu lục cấp CLB và phía trước họ sẽ là những đối thủ mạnh nhất.

Cơ hội và thách thức chờ đón Công an Hà Nội

Với chiến thắng trong trận đấu mới nhất, Công an Hà Nội chính thức ghi tên vào khu vực phía Đông. Đội sẽ phải chiến đấu với các thế lực của Nhật Bản (4 đội), Hàn Quốc (3), Trung Quốc (2), Australia (1) bên cạnh những đại diện của Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia.

Nhờ phong độ tốt trong những mùa giải gần đây, Thái Lan cùng Malaysia góp tới 4 đại diện. Ba đội bóng xứ chùa vàng gồm Buriram Utd, Port FC, Ratchaburi trong khi Johor DT là gương mặt duy nhất của Malaysia.

Với chiến thắng này cùng lực lượng được tăng cường mạnh mẽ ở các tuyến, Công an Hà Nội cho thấy họ đã sẵn sàng đối diện với hàng loạt thử thách tầm cỡ châu lục như Kashima Antlers, Jeonbuk, Buriram, Shanghai Port… Tất cả sẽ làm nên những trận đấu hấp dẫn ở chiến dịch phía trước.

Thể thức của AFC Champions League Elite 2026/27

Sau khi đấu play-off, các CLB sẽ bước vào giai đoạn vòng bảng. Tại đây, 32 cái tên xuất sắc nhất châu Á được chia đều thành hai khu vực địa lý riêng biệt: Tây Á (16 đội) và Đông Á (16 đội). Mỗi khu vực sẽ chia ra làm 4 bảng với 4 đội lấy từ 4 nhóm trong lễ bốc thăm.

CLB Công an Hà Nội thuộc nhóm hạt giống thứ tư khu vực miền Đông với Ratchaburi (Thái Lan), Kyoto Sanga (Nhật Bản)... Như vậy, đội bóng Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với các thế lực hàng đầu của khu vực phía Đông châu Á gồm Kashima Antlers, Jeonbuk... Bảng đấu của Công an Hà Nội sẽ xuất hiện sau lễ bốc thăm vào ngày 16 tháng 8

Kết thúc vòng bảng, 8 CLB đứng đầu mỗi BXH khu vực Tây Á và Đông Á sẽ giành tấm vé chính thức tiến vào vòng 16 đội. Trong khi đó, 8 đội bóng xếp ở các vị trí còn lại sẽ bị loại khỏi đấu trường châu lục. Các đội sẽ tiếp tục thi đấu loại trực tiếp cho đến khi tìm ra nhà vô địch của mỗi khu vực.

Thể thức này trở về với trước kia khi Cúp C1 châu Á thi đấu vòng bảng thay vì vòng phân hạng như Cúp C1 châu Âu. Công an Hà Nội sẽ có dịp thể hiện mình với thể thức đầy thử thách này...