Trong bản đồ bóng đá trẻ thế giới, đội tuyển U17 New Zealand luôn là khách quen. Tính đến giải vô địch U17 thế giới năm 2026 diễn ra tại Qatar, đại diện của châu Đại Dương đã có tổng cộng 12 lần góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh dành cho lứa U17. Và trong 12 lần đó, họ đã để lại những điều thú vị.

Tỷ lệ không thắng cao nhất lịch sử

Sự tương phản rõ rệt giữa vị thế khu vực và đấu trường thế giới chính là nét đặc trưng đầu tiên khi nhắc đến U17 New Zealand. Tại giải vô địch U17 châu Đại Dương, New Zealand gần như biến sân chơi này thành "sân khấu riêng" khi thâu tóm tới 11 chức vô địch trong 12 kỳ giải gần nhất từ năm 2007 đến nay. Ở đó, họ quen với việc áp đặt thế trận và tạo ra những cơn mưa bàn thắng, điển hình như màn hủy diệt U17 Tonga với tỷ số 13-0.

Tuy nhiên, cứ ra đấu trường thế giới là họ bị ngợp. Hệ quả là qua 37 trận đấu tại 12 kỳ U17 World Cup, đội tuyển này mới chỉ giành được vỏn vẹn 4 chiến thắng, hòa 6 trận và nhận tới 27 thất bại. Họ chỉ ghi được 23 bàn thắng nhưng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 114 lần.

Về số lượng trận thua, U17 New Zealand đứng thứ 2 lịch sử (sau U17 Mỹ). Nhưng xét về tỷ lệ thì đội tuyển này dẫn đầu. Họ không thắng tới 90% số trận trong khi Mỹ chỉ là 62%. Để khách quan, thống kê này chỉ được tính với các đội tham dự 5 VCK U17 trở lên.

Đội thua đậm nhất suốt 28 năm

Khởi đầu của U17 New Zealand tại sân chơi thế giới thậm chí còn mang ác mộng thực sự. Trong lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết tại Ai Cập vào năm 1997, sự non nớt về kinh nghiệm đã khiến họ trở thành nạn nhân của trận thua đậm nhất lịch sử giải đấu thời bấy giờ. Trước một U17 Tây Ban Nha vượt trội về mọi mặt, New Zealand đã sụp đổ hoàn toàn và nhận thất bại nặng nề với tỉ số 0-13.

Suốt giải đấu năm đó, họ để thủng lưới tới 22 bàn và không ghi nổi dù chỉ một bàn danh dự. Thất bại 0-13 trước Tây Ban Nha đã ám ảnh bóng đá trẻ New Zealand và giữ kỷ lục là trận thua cách biệt nhất lịch sử FIFA U17 World Cup suốt 28 năm ròng rã, mãi cho đến khi bị xô đổ bởi một đại diện châu Đại Dương khác là U17 New Caledonia tại giải đấu năm 2025 (thua Morocco 0-16).

Đến khi đăng cai VCK U17 mới thắng trận đầu

Chỉ hai năm sau nỗi buồn của kỳ 1997, vào năm 1999, New Zealand đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương đăng cai một giải đấu chính thức của FIFA. Khi thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả nhà, lứa cầu thủ trẻ của New Zealand đã chơi một giải đấu đầy quả cảm.

Dù vẫn phải dừng bước ngay từ vòng bảng do kém hiệu số bàn thắng bại, nhưng chiến thắng 2-1 trước đối thủ mạnh đến từ châu Âu là U17 Ba Lan ở lượt trận cuối đã mang về 3 điểm lịch sử đầu tiên. Đó là chiến thắng giúp New Zealand giải dớp, mở ra chương mới đầy tự tin cho các thế hệ kế cận.

Đội đầu tiên không thắng trận nào nhưng vẫn đi tiếp

Hành trình của U17 New Zealand tại Nigeria năm 2009 có lẽ là một câu chuyện cổ tích kỳ lạ bậc nhất lịch sử U17 World Cup. Tại giải đấu năm đó, New Zealand lần đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 16 đội, nhưng điều khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng là họ làm được điều đó mà không cần thắng bất kỳ trận nào.

U17 New Zealand đã cầm hòa 3 đội U17 của Costa Rica, Burkina Faso và Thổ Nhĩ Kỳ. 3 điểm sau 3 trận hòa vừa đủ để họ lách qua khe cửa hẹp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Kịch bản khó tin này thú vị đến mức chỉ một năm sau, đội tuyển quốc gia New Zealand tại World Cup 2010 ở Nam Phi cũng tái hiện y hệt thành tích hòa cả 3 trận vòng bảng và rời giải với tư cách là đội duy nhất bất bại.

Sau cột mốc năm 2009, U17 New Zealand tiếp tục có thêm hai lần nữa lọt vào vòng 16 đội vào các năm 2011 và 2015, đồng thời bỏ túi thêm những chiến thắng ấn tượng trước Uzbekistan (4-1), Paraguay (2-1) và Angola (1-0). Dù thường xuyên bị biến thành “mỏ điểm” ở các kỳ U17, nhưng New Zealand đã biến sân chơi này thành tôi luyện bản lĩnh cho thế hệ vàng của mình.

Hàng loạt ngôi sao lừng lẫy sau này của đội tuyển quốc gia đã ra đời từ những thế hệ U17 xuất sắc nhất của họ, như Chris Wood, Winston Reid, Tommy Smith hay Kosta Barbarouses. Chính bài học đắt giá từ các trận thua đậm, cùng tinh thần không bao giờ bỏ cuộc tại U17 World Cup, đã tạo nên bản sắc lì lợm đặc trưng của bóng đá New Zealand suốt nhiều thập kỷ qua. Và tối nay trước U17 Việt Nam, lứa trẻ mới nhất của quốc đảo Kiwi, sẽ có dịp thể hiện điều đó.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn