Những con số làm nên mùa giải thành công của Barcelona

Barcelona vô địch La Liga lần thứ 2 trong 3 mùa giải và là chức vô địch Tây Ban Nha thứ 28.

Hiệu số bàn thắng bại: + 61

Barca đã thổi bay đối thủ khi ghi được 97 bàn thắng sau 36 trận La Liga, và vẫn còn 2 trận đấu nữa để cải thiện. Điều đó có nghĩa là họ đã ghi được nhiều hơn 61 bàn so với số bàn thua. Con số vượt trội hoàn toàn so với hiệu số bàn thắng bại của Real Madrid là 36 - ghi 74 bàn so với 38 bàn thua - ngay cả khi họ có một hàng tấn công bao gồm Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham. Xét ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Bayern Munich là gần bằng tổng số bàn thắng của Barca, với 95 bàn thắng được ghi. Trên mọi đấu trường, Barca đã ghi 169 bàn sau 58 trận, cũng là nhiều nhất ở châu Âu.

Ghi 4 bàn trở lên trong 12 trận

Barca đã ghi ít nhất 4 bàn trong 23 trận trên mọi đấu trường mùa giải này, bao gồm 3 trận “Siêu kinh điển” với Real Madrid. Và 12 trong số những trận đấu ghi 4 bàn thắng đó diễn ra ở La Liga. CLB xứ Catalan có 2 lần ghi đến 7 bàn thắng - trong chiến thắng 7-0 trước Valladolid, và 7-1 trước Valencia.

149 lần rê bóng của Yamal

Lamine Yamal, 17 tuổi, dẫn đầu La Liga về số pha kiến tạo với 13 lần - với Raphinha đứng thứ hai với 9 lần. Yamal cũng là cầu thủ có nhiều pha rê bóng vượt qua đối thủ nhất với 149 lần - nhiều hơn 60 lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Robert Lewandowski, Raphinha và Yamal lọt vào tốp 4 về số cú sút - chỉ sau tiền đạo Mbappe của Real Madrid. Ba cầu thủ Barca đứng đầu danh sách chuyền bóng tại giải đấu, đáng chú ý có đến 2 trung vệ là Pau Cubarsi và Inigo Martinez, bên cạnh tiền vệ Pedri.

Lamine Yamal ở tuổi 17 tuổi nhưng đã dẫn đầu giải đấu về nhiều chỉ số chuyên môn.

Tuổi 17 của Yamal

Yamal đã trở thành tiêu điểm của mọi mặt báo vào mùa giải trước khi lập nhiều kỷ lục, bao gồm cả kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu Tây Ban Nha - khi ở tuổi 16. Anh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa giải này và khẳng định mình là ngôi sao hàng đầu của đội. Yamal đã ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận El Clasico, ở tuổi 17, 105 ngày - vượt qua đồng đội Ansu Fati, người co nhiều hơn 250 ngày vào tháng 10-2020.

18 bàn thắng cho Raphinha

Raphinha, 28 tuổi, đang có mùa giải hay nhất từ trước đến nay, trong đó ghi 18 bàn thắng ở La Liga - tiền đạo người Brazil chỉ ghi được 10 bàn thắng trong mỗi 2 mùa giải đầu tiên sau khi gia nhập CLB xứ Catalan từ Leeds United. Trên mọi đấu trường, Raphinha đã ghi được 34 bàn thắng, nhiều hơn gấp 3 lần thành tích tốt nhất trước đó của anh. Trong đó, anh đóng góp 5 trong số 16 bàn thắng mà Barca ghi được trong 4 trận Siêu kinh điển với Real Madrid.

Và 25 bàn thắng cho Lewandowski

Lewandowski cũng có một trong những mùa giải hay nhất của mình với Barca, dù đã ở tuổi 36. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 40 bàn thắng sau 49 lần ra sân, trong đó có 25 bàn thắng ở La Liga. Đây là số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải của Lewandowski kể từ khi rời Bayern Munich để đến Tây Ban Nha.

Barcelona đã phát triển mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Hansi Flick.

Flick đạt 100 bàn thắng nhanh thứ 2

Barca dưới quyền HLV Flick trở thành đội hình ghi 100 bàn thắng nhanh thứ 2 trong lịch sử CLB - đạt 101 bàn thắng trong 32 trận đấu trên mọi đấu trường. Họ chỉ kém đội hình Helenio Herrera khi đạt được mốc 100 bàn trong 31 trận đấu vào cuối những năm 1950. Đội hình của Luis Enrique và Tito Vilanova đều cần 34 trận, trong khi Pep Guardiola cần 37 trận.

“Bộ tứ” El Clasico

Đây là lần đầu tiên Barca giành chiến thắng mọi trận “El Clasico” trong một mùa giải có ít nhất 3 trận đấu giữa các đối thủ kình địch. Đội đã giành chiến thắng 4-0 tại sân Santiago Bernabeu ở La Liga vào tháng 10. Thắng 5-2 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 1. Thắng 3-2 trong trận chung kết Copa del Rey, và thắng 4-3 trong trận lượt về La Liga.