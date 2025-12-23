Những cô nàng "số hưởng" nhất, không cần đá SEA Games vẫn có HCV, vợ Thanh Nhàn có màn "flex" chất lừ

Ngay sau khi trở về từ Thái Lan với thành tích HCV SEA Games 33, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã dành trọn thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, Ngọc Lan - vợ của Thanh Nhàn rạng rỡ đeo tấm HCV SEA Games trên cổ kèm dòng trạng thái hóm hỉnh: "Cách có HCV mà khum cần đi thi SEA Games" lập tức gây sự chú ý.

Vợ Thanh Nhàn khoe huy chương (Ảnh: FBNV)

Sau hành trình đầy nỗ lực dàn cầu thủ U22 Việt Nam đều mang huy chương về cho gia đình, vợ vợ. Với Thanh Nhàn, đây là món quà anh muốn bù đắp cho vợ. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho giải đấu, Thanh Nhàn phải tập trung dài ngày không cùng vợ chăm sóc con gái nhỏ mới chào đời.

Thanh Nhàn mang HCV về cho vợ (Video: FBNV)

Cuộc hôn nhân của Thanh Nhàn và Ngọc Lan từ lâu đã được người hâm mộ ngưỡng mộ. Cặp đôi quen nhau từ năm 2022 và từng có khoảng thời gian dài yêu xa khi khoảng cách địa lý lên tới 1.700km. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2024 và đến đầu năm 2025 thì đón con gái nhỏ chào đời.

Thanh Nhàn cưới vợ từ 2024 (Ảnh: FBNV)

Màn "flex" huy chương sĩ hết nấc của vợ Thanh Nhàn cũng là niềm tự hào của rất nhiều người nhà cầu thủ. Những người luôn đồng hành thầm lặng để U22 Việt Nam yên tâm thi đấu. Giống với Thanh Nhàn, cầu thủ Minh Phúc cũng mạng HCV về tặng bạn gái, cô nàng L.A - bạn gái Minh Phúc cũng tự hào khoe ảnh lên trang cá nhân và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Minh Phúc cũng mang HCV về cho bạn gái L.A (Ảnh: IGNV)