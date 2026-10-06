Những chú hổ "ẵm" HCĐ, báo Malaysia chỉ ra điểm vượt cả nhà vô địch Indonesia

Malaysia khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với thành tích bất bại và không để thủng lưới, trong đó đáng chú ý nhất là chiến thắng trước Việt Nam để giành HCĐ.

Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, Malaysia vẫn để lại dấu ấn đậm nét tại FIFA ASEAN Cup 2026. Truyền thông nước này đặc biệt tự hào khi đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe kết thúc giải đấu mà không phải nhận thất bại nào.

Theo Makan Bola, Malaysia là đội duy nhất giữ sạch lưới trong toàn bộ 360 phút thi đấu. Hàng phòng ngự với đội trưởng Dion Cools cùng những cái tên như Brad Tapp, Quentin Cheng, Corbin Ong, Daniel Ting, Syahmi Safari, Ubaidullah và Harith Haiqal đã tạo nên nền tảng chắc chắn cho thành công của đội bóng.

Không chỉ phòng ngự tốt, Malaysia còn ghi được 10 bàn thắng trong giải đấu. Bergson da Silva đóng góp 4 pha lập công, trong khi thủ môn Syihan Hazmi cũng được đánh giá cao nhờ nhiều màn cứu thua quan trọng.

Chiến thắng Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt

Dấu ấn lớn nhất của Malaysia đến ở trận tranh hạng ba, khi họ đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Fergus Tierney.

Kết quả này giúp Malaysia chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng Việt Nam kể từ năm 2014. Với truyền thông Malaysia, việc phá được cái dớp kéo dài hơn một thập kỷ thậm chí còn mang ý nghĩa lớn hơn tấm HCĐ.

Malaysia vẫn có những lý do để tự hào dù chỉ về thứ ba ở FIFA Asean Cup 2026.

Makan Bola đánh giá đây là một chiến thắng quan trọng của Harimau Malaya trước đối thủ được xem là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Sau nhiều năm liên tiếp gặp khó khăn trước Việt Nam, Malaysia cuối cùng đã tìm được lời giải.

Đáng chú ý, Malaysia đạt thành tích trên dù không có lực lượng mạnh nhất ở trận tranh hạng ba. Dion Cools và Faisal Halim vắng mặt, trong khi Arif Aiman không đá chính. Tuy vậy, những điều chỉnh của HLV Tan Cheng Hoe vẫn phát huy hiệu quả.

Fergus Tierney được tung vào sân trong hiệp hai và chỉ mất ít phút để tạo khác biệt. Tiền đạo này ghi bàn thắng duy nhất, giúp Malaysia bảo toàn chiến thắng trước sức ép của Việt Nam trong phần còn lại.

Theo Hmetro, màn trình diễn của Malaysia cũng nhận được sự ghi nhận từ Thủ tướng Anwar Ibrahim. Trong khi đó, Stadium Astro cho biết đội bóng giành HCĐ sẽ nhận khoản tiền thưởng 1,07 triệu RM, tương đương gần 7 tỷ đồng.

Với Malaysia, FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế không chỉ được nhớ đến bởi vị trí thứ ba. Thành tích bất bại, hàng thủ không thủng lưới và đặc biệt là chiến thắng trước Việt Nam sau 12 năm đã tạo nên một giải đấu đáng nhớ với Harimau Malaya.