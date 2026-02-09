Nhóm đội cuối bảng trỗi dậy khiến V-League 2025-2026 trở nên khó lường

SLNA gây bất ngờ khi thắng đậm Viettel FC ngay trên sân Hàng Đẫy. ẢNH: ANH TRẦN

Phút 69 trong cuộc so tài giữa Viettel FC và SLNA, hậu vệ Vương Văn Vũ của đội bóng xứ Nghệ phải nhận thẻ đỏ, đẩy CLB chủ quản rơi vào thế thi đấu thiếu người. Với hơn 20 phút còn lại, đặt trong bối cảnh phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của đối thủ đang nằm trong tốp 3 trên bảng xếp hạng, tưởng chừng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ phải đón nhận bàn thua, thậm chí có thể là cả một trận thất bại.

Tuy nhiên, nhận định đó đã bị SLNA làm đảo chiều. Michel Olaha cùng đồng đội ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào cuối trận, khiến Viettel FC thua tâm phục khẩu phục 1-4 ngay tại Hà Nội.

Còn ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất, hai siêu phẩm sút xa từ tuyển thủ Lào Damoth Thongkhamsavath vào lưới Công an TPHCM đã mang về chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa. Ba điểm đầy khó tin của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đến trong bối cảnh họ bước ra sân thi đấu với chỉ 17 cầu thủ, trong đó có đến 3 thủ môn. Chính ông Hợp cũng cho tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ biết “nếu mệt thì có quyền được đi bộ”.

Hoàn cảnh éo le về tài chính chẳng thể ngăn được quyết tâm của đội bóng xứ Thanh. Vì thế, cứ sau mỗi bàn thắng của Thongkhamsavath hay khi trọng tài Ngô Duy Lân cất tiếng còi mãn cuộc, các thành viên của Thanh Hóa lại ôm nhau ăn mừng như thể vừa trụ hạng thành công. Như chính Ngọc Mỹ trải lòng rằng: “Chúng tôi chỉ có 15-16 cầu thủ, trong đó thủ môn còn phải chuẩn bị cả áo cầu thủ để vào sân nếu cần. CLB cũng chẳng có đủ nhân sự để tập chiến thuật nên cứ ra sân là xác định phải chơi hết mình, thi đấu bằng tinh thần cao nhất”.

Niềm vui của tuyển thủ Lào Thongkhamsavath khi ghi cú đúp bàn thắng cho Thanh Hóa. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đó là hai lát cắt đậm nét nhất ở vòng 13 V-League 2025-2026, vòng đấu quật khởi của các CLB thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” trước chính những ứng viên đua vô địch hoặc tranh chấp huy chương.

Bởi bên cạnh chiến thắng của SLNA và Thanh Hóa ngay trên sân khách, giới điệu mộ cũng bị gây ấn tượng bởi màn lội ngược dòng thắng 2-1 của PVF-CAND trên sân Bình Dương của Becamex TPHCM, cùng với đó là cú sốc mà HAGL tạo ra trước đội đang xếp thứ 2 là Ninh Bình. Ở buổi họp báo sau trận đấu, cả HLV Nguyễn Thành Công (PVF-CAND) và Lê Quang Trãi (HAGL) đều nở nụ cười tươi, nét mặt giãn ra trước khi cùng các học trò bước vào kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Thật thú vị khi 4 trong số năm đội xếp cuối bảng trước vòng 13 đều cùng giành chiến thắng ngay trên sân khách. Đây cũng là vòng đặc biệt vì sau khi thi đấu xong, các đội sẽ nghỉ Tết. Thành thử, CLB nào cũng quyết tâm hướng đến điểm số để tạo không khí vui Xuân. Kết quả này khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khó lường hơn khi V-League sau Tết sẽ bước vào giai đoạn lượt về.

Đội cuối bảng Đà Nẵng dù đã bị nhóm trên nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm, nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Hay cũng ít ai nghĩ rằng, đương kim vô địch Nam Định lại rơi vào nhóm các đội đua trụ hạng.

Không thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu các CLB bị dồn vào thế chân tường lại vùng lên bằng ý chí và khát vọng được tồn tại, từ đó khiến mọi dự đoán đều có thể bị lật ngược. Ngay cả những đội bóng nhà nghèo như Thanh Hóa và SLNA cũng lấy tinh thần đoàn kết để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng. Hay như PVF-CAND và HAGL dùng sức trẻ cùng khát khao được thể hiện mình để lấp vào khoảng trống kinh nghiệm.

Cũng nhờ vậy mà nửa chặng đường còn lại của V-League 2025-2026 sẽ trở nên đáng xem hơn, nhất là khi các CLB vẫn đang trong thời gian được bổ sung, thay thế nhân sự.