Nhớ nỗi đau trước Đình Bắc và đồng đội, báo Hàn Quốc dè chừng U17 Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc đã bày tỏ sự thận trọng đáng kể khi nói về Đội tuyển U17 Việt Nam trước thềm VCK U17 châu Á 2026, giải đấu mà hai đội nằm chung bảng C. Dù được đánh giá cao hơn về truyền thống và thành tích, báo chí xứ Kim chi không giấu sự dè chừng, đồng thời nhắc lại thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục như một lời cảnh báo cho thế hệ trẻ.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi Hàn Quốc luôn là một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, sự tiến bộ mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây khiến giới chuyên môn Hàn Quốc không thể xem nhẹ.

U23 Hàn Quốc mới thua U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ U23 châu Á 2026.

Một số tờ báo Hàn Quốc đánh giá U17 Việt Nam là ẩn số đáng gờm của bảng đấu. Họ cho rằng các đội trẻ Việt Nam ngày càng thi đấu kỷ luật, giàu tốc độ và sở hữu tinh thần chiến đấu cao. Quan trọng hơn, truyền thông nước này nhắc lại ký ức không vui khi U23 Hàn Quốc vừa bị U23 Việt Nam đánh bại tại trận tranh HCĐ ở giải U23 châu Á 2026 cách đây ít lâu, xem đó là bài học về sự chủ quan trước các đại diện Đông Nam Á.

Trong bối cảnh AFC trao 8 suất tham dự FIFA U17 World Cup cho các đội có thành tích tốt nhất, cơ hội dành cho U17 Việt Nam là rất rõ ràng. Chỉ cần giành vị trí trong top 2 bảng đấu, Việt Nam có thể lần đầu tiên giành vé dự World Cup ở cấp độ U17. Đây chính là động lực lớn, đồng thời cũng là lý do khiến các đối thủ phải tính toán kỹ lưỡng.

Về phía Hàn Quốc, mục tiêu của họ không dừng ở tấm vé đi tiếp mà còn hướng đến chức vô địch châu Á sau nhiều năm chờ đợi. Tuy nhiên, sự thận trọng mà báo chí nước này thể hiện cho thấy U17 Việt Nam đã tạo được vị thế nhất định trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục. Trận đối đầu sắp tới vì thế không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là thước đo cho bước tiến mới của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu Á.

Tại VCK U17 châu Á 2026, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, qua đó xác định bốn đội dẫn đầu mỗi bảng và bốn đội xếp nhì giành quyền vào vòng tứ kết. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/5 đến 24/5. Đáng chú ý, tám đại diện góp mặt ở tứ kết đồng thời sẽ đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup, dự kiến tổ chức tại Qatar vào tháng 11 tới.



