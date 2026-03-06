NHM Malaysia đòi tước quốc tịch nhóm cầu thủ nhập tịch sau phán quyết của CAS

Phán quyết này đã gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia, khi nhiều người xem đây là vết nhơ, làm tổn hại hình ảnh của môn thể thao quốc gia.

Sau diễn biến này, theo ghi nhận của tờ New Staitstimes, nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội Malaysia cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quy trình cấp quốc tịch cho các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Thậm chí, một số ý kiến còn kêu gọi chính quyền có biện pháp cứng rắn, bao gồm việc tước quốc tịch của các cầu thủ liên quan.

Nhóm cổ động viên nổi tiếng cuồng nhiệt của tuyển Malaysia, Ultras Malaya cũng nhanh chóng lên tiếng mạnh mẽ sau quyết định từ CAS.

"Các ông yêu cầu chúng tôi chờ quyết định của FIFA? Chúng tôi đã chờ. Các ông yêu cầu chờ FIFA kháng cáo? Chúng tôi đã chờ. Các ông yêu cầu chờ CAS kháng cáo? Chúng tôi cũng đã chờ. Bây giờ đến lượt chúng tôi đưa ra yêu cầu" - tuyên bố đăng trên mạng xã hội của nhóm Ultras Malaya.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Ultras Malaya khẳng định đã đến lúc các bên phải thừa nhận thực tế rằng việc làm giả giấy tờ đã xảy ra. Họ cũng yêu cầu giải quyết tận gốc vấn đề trước khi bàn tới những chuyện khác.

Theo phán quyết của CAS, bảy cầu thủ sẽ tiếp tục chịu án cấm thi đấu tổng cộng 12 tháng ở mọi trận đấu chính thức.

Tuy nhiên, thời gian thụ án còn lại là khoảng 8 tháng sau khi trừ đi giai đoạn bị đình chỉ trước đó, trước khi CAS tạm hoãn án phạt để tiến hành điều trần.

Cũng theo phán quyết này, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" này vẫn được phép tập luyện và tham gia các hoạt động chuyên môn cùng câu lạc bộ trong thời gian bị đình chỉ.