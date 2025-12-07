"Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn Việt Nam..."

Sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B, U22 Malaysia đang đặt mục tiêu rất cao ở trận đấu quyết định với U22 Việt Nam — và HLV Nafuzi Zain không giấu nổi sự thận trọng lẫn tôn trọng với đối thủ. Trong buổi họp báo sau trận, ông chia sẻ rằng dù đội nhà chưa có đủ lực lượng mạnh nhất vì nhiều CLB chưa nhả quân, nhưng ông “vẫn hoàn toàn tin tưởng vào những cầu thủ hiện có.”

Về U22 Việt Nam, Nafuzi Zain đánh giá thẳng thắn: “Tôi đã xem U22 Việt Nam thi đấu. Họ rất mạnh, nhanh và giàu kỹ thuật. Họ là một tập thể trưởng thành và chắc chắn là ứng viên vô địch.”

Mặc dù vậy, ông cũng nhấn mạnh mục tiêu của Malaysia: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng… chúng tôi không được phép thua U22 Việt Nam.”

U22 Malaysia đại thắng U22 Lào 4-1.

Những phát biểu của HLV Malaysia phản ánh rõ: dù nhìn nhận U22 Việt Nam là một ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games, U22 Malaysia không chùn bước. Họ coi trận đấu sắp tới không chỉ là cơ hội để khẳng định bản thân, mà còn là trận cầu quyết định, thậm chí mang tính sống còn trong bảng B — nơi chỉ có ngôi đầu bảng chắc chắn suất đi tiếp.

Từ phía hàng ngũ cầu thủ Malaysia, cũng xuất hiện quan điểm tự tin. Một hậu vệ của đội chia sẻ rằng: “Công tác chuẩn bị rất tốt… chúng tôi không thua kém U22 Việt Nam.” Điều đó phản ánh quyết tâm rất lớn để chứng minh rằng, dù bị đánh giá thấp hơn về danh tiếng, U22 Malaysia vẫn có thể tạo nên bất ngờ.

Trong bối cảnh SEA Games 33, bảng B được xem là bảng “tử thần” — với cả U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào — các trận đấu không cho phép sai lầm. Với U22 Việt Nam vốn được coi là ứng viên sáng giá cho HCV, nhưng lại không có quyền tự mãn; còn U22 Malaysia dù thiếu quân nhưng vẫn quyết tâm “đánh tất tay” — trận đối đầu ngày 11/12 trở thành tâm điểm của toàn khu vực.

Trận mở màn SEA Games 33 của Malaysia khá ấn tượng.

Với những phát biểu thẳng thắn và đầy bản lĩnh của HLV Nafuzi Zain — vừa tôn trọng U22 Việt Nam, vừa truyền đi quyết tâm của đội nhà — người hâm mộ có quyền kỳ vọng một trận cầu hấp dẫn, đầy quyết liệt và không thiếu bất ngờ vào ngày trận đấu diễn ra.

Đáng chú ý, HLV của U22 Lào, ông Ha Hyeok-jun nhận xét về cả 2 đối thủ vừa gặp: "Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Khi gặp Malaysia, chúng tôi vừa chỉ gặp Việt Nam vào 3 ngày trước. Nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết ai mạnh hơn thì cần đợi 2 đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị."

Như vậy, hiện U22 Malaysia đang đứng đầu bảng B vì dù cùng 3 điểm với U22 Việt Nam nhưng họ lại hơn hiệu số. Điều đó khiến U22 Việt Nam buộc phải thắng ở trận đấu lúc 16h00 ngày 11/12 mới mong lấy lại được ngôi đầu bảng. Đấy là bất lợi không hề nhỏ với chúng ta.