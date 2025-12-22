Nhìn từ SEA Games 33: Đội tuyển bắn súng Việt Nam tự tin hướng đến ASIAD 20

Xạ thủ của nội dung 10m súng ngắn hơi nữ đã có kết quả tốt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ trọng điểm đạt thành tích

Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành được 14 huy chương (8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ) trong 20 nội dung đã góp mặt tại SEA Games 33-2025. Toàn Đại hội có 30 nội dung đã được tranh tài chính thức.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã đưa lời khen ngợi về thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Trong đó, các xạ thủ trọng điểm được kỳ vọng đã giành được kết quả theo sự chuẩn bị. Tại Thái Lan, Trịnh Thu Vinh đạt 4 HCV (phá 3 kỷ lục trong các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ). Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền giành HCV 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ. Xạ thủ Phạm Quang Huy giành HCV đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Cách đây 1 năm, Thu Vinh và Mộng Tuyền là những gương mặt đã thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Ngoài họ, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang cũng được nhắc đến với kết quả thi đấu ấn tượng.

Nhìn nhận chuyên môn, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho rằng kết quả ở SEA Games 33-2025 là thành tích giúp tập thể đội tuyển thêm sự tự tin. Nhiều nội dung đã diễn ra tại SEA Games 33-2025 sẽ thuộc chương trình của ASIAD 20 năm 2026.

Ngoài ra, chúng ta tiếp tục đạt kết quả cao nhất trong nội dung trọng điểm là 10m súng ngắn hơi nữ. Tại SEA Games 33-2025, bắn súng là đội tuyển duy nhất của Đoàn thể thao Việt Nam lập nên số lượng kỷ lục SEA Games nhiều nhất. Xạ thủ đã có kỷ lục SEA Games 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam.

Mộng Tuyền đã giành HCV nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Xạ thủ Việt Nam có thành tích trong các nội dung súng trường, súng ngắn. Quan trọng nhất, kỷ lục SEA Games là sự phản ánh phong độ ổn định mà VĐV chuẩn bị trước khi thi đấu SEA Games 33-2025 đến khi thực hiện chuyên môn ở Thái Lan”, HLV Trần Quốc Cường của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trả lời báo chí.

Sự thận trọng với Quang Huy

Ngành thể thao Việt Nam vẫn ưu tiên đầu tư chuyên môn vào nội dung chủ lực để đội tuyển bắn súng Việt Nam tìm cơ hội bứt phá tại ASIAD 20 năm 2026 và Olympic năm 2028. Trong thành công của SEA Games 33-2025, chúng ta cần phải nhìn vào thực tế rằng xạ thủ nhiều kỳ vọng Phạm Quang Huy chưa thật sự hiệu quả.

Phạm Quang Huy vẫn còn thiếu một chút may mắn tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quang Huy đã nỗ lực thi đấu các nội dung dành cho 10m súng ngắn hơi nam nhưng chưa đạt được HCV. Xạ thủ có HCB 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ (thi đấu cùng Trịnh Thu Vinh) và HCB 10m súng ngắn hơi đồng đội nam (thi đấu cùng Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh).

Ở chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân, Phạm Quang Huy vào chung kết nhưng không đạt huy chương. Hai năm trước, nam xạ thủ đã gây tiếng vang với tấm HCV 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19. Khi đó, phát súng để đời giúp Phạm Quang Huy lần đầu tiên mang về HCV cho bắn súng Việt Nam trên đấu trường ASIAD.

Tuy nhiên, để có thể tiếp tục thành công tại ASIAD 20 năm 2026 ở Nhật Bản, xạ thủ này đang cần những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút may mắn của bản thân.

Từ thành tích tại SEA Games 33-2025, áp lực dành cho Phạm Quang Huy đã không hề nhỏ. Bởi lẽ, dù xạ thủ này đã giành được tấm HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam tại Thái Lan nhưng người hâm mộ và nhà quản lý ngành thể thao cũng như Bộ VH-TT-DL lại chờ đợi Phạm Quang Huy phải thành công ở bài bắn sở trường 10m súng ngắn hơi nam. Trên trường bắn tại SEA Games 33-2025, Phạm Quang Huy đã có sự tập trung của mình nhưng kết quả trên bia bắn chính là thông số phản ánh chuyên môn rõ rệt nhất.