Nhìn mái tóc này của thánh meme Haaland lại thấy không quen!

Haaland khoe mái tóc mới.

Chỉ hai tháng sau khi chia tay mái tóc vàng dài bồng bềnh quen thuộc, siêu sao Erling Haaland của Manchester City lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi khoe diện mạo mới nhất. Tiền đạo 26 tuổi người Na Uy đăng tải những hình ảnh mới lên Instagram cá nhân, khiến người hâm mộ không khỏi kinh ngạc trước tốc độ mọc tóc nhanh đến khó tin của anh.

Mái tóc trước đó của Haaland (Ảnh: Getty)

Mái tóc hiện tại của Haaland (Ảnh: IG)

Trước đó vào tháng 8, chân sút chủ lực của Man City từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi quyết định rũ bỏ hình ảnh mái tóc dài thường được búi cao hoặc buộc đuôi ngựa để chuyển sang kiểu tóc đinh. Quá trình lột xác ngoạn mục này từng được chính Haaland ghi lại trên kênh YouTube cá nhân cùng dòng chú thích đầy ngông nghênh: "Tóc ngắn thì sao, chẳng bận tâm."

Màn lột xác mùa hè của chân sút sinh năm 2000 đã nhận về vô số phản ứng hài hước từ giới bóng đá. Cựu HLV Pep Guardiola từng trêu chọc học trò: "Cậu may mắn vì còn có tóc đấy, ước gì tôi cũng có tóc như cậu!", trong khi đồng đội cũ Jack Grealish lại ví Haaland trông chẳng khác nào một cậu bé 10 tuổi. Trái lại, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic lại tỏ ra thất vọng. Huyền thoại người Thụy Điển đùa rằng Haaland chắc hẳn vừa thua một kèo cá cược, đồng thời nhắc lại lời cảnh báo trước đó: "Đừng bao giờ cắt tóc, vì sức mạnh nằm ở mái tóc đấy".

Chia sẻ về quyết định cắt tóc ngắn, Haaland cho biết anh muốn tìm kiếm một khởi đầu mới sau hành trình ấn tượng cùng tuyển Na Uy tới vòng tứ kết World Cup. Dù ban đầu bạn gái Isabel Haugseng Johansen có phần ngỡ ngàng, cô cũng nhanh chóng gật đầu tán thưởng kiểu tóc mới của anh.

Thực tế đã chứng minh "sức mạnh" của tiền đạo người Na Uy chẳng hề suy giảm cùng mái tóc ngắn. Sự thay đổi diện mạo hoàn toàn không thể ngăn cản anh tiếp tục làm nổ tung mành lưới đối phương. Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, Haaland đã bỏ túi tới 9 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất thế giới.