Chiều 26/8, buổi giới thiệu sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (Hà Nội).

Từ năm 2000, khi bóng đá chuyên nghiệp chính thức khởi động tại Việt Nam, chúng ta đã đi qua nhiều chặng đường với những khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào. 25 năm - không chỉ là con số thời gian, mà còn là hành trình cống hiến của biết bao thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, các câu lạc bộ, nhà quản lý và cả người hâm mộ cả nước.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo kỷ yếu khẳng định: "Cuốn sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là công trình ghi chép công phu, phản ánh trí tuệ, nỗ lực đóng góp tập thể xuyên suốt hơn 2 thập kỷ phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khơi dậy tư duy mới, mang tính hội nhập, hiện đại và bền vững; tạo bản sắc và khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực, châu lục cho bóng đá Việt Nam. Cuốn sách không chỉ nhìn lại dấu mốc đáng nhớ, mà còn hướng tới tương lai. Con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp là đúng đắn nhưng cần kiên định và quyết tâm hơn nữa. LĐBĐ Việt Nam mong rằng cuốn sách là niềm cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau, để cầu thủ, HLV, nhà quản lý, người hâm mộ ý thức được vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình chung".

Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF - Trần Anh Tú phát biểu

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban nội dung kỷ yếu cho biến hành trình thực hiện Cuốn sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kéo dài 1 năm. "Đây là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển bóng đá nước nhà", ông Nguyễn Văn Phú nói. "Đó là sản phẩm với chuẩn bị đầy đủ nội dung, hình ảnh cùng tâm huyết trong suốt thời gian vừa qua. Đó là sự nỗ lực không ngừng của Ban Biên tập, chỉ đạo sát sao về hình ảnh nội dung của Ban chỉ đạo cùng những đóng góp tư liệu quý giá của các chứng nhân lịch sử, của những người đã trải qua hành trình lịch sử bóng đá Việt Nam.

25 năm qua, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng cũng chứng kiến sự thay đổi toàn diện về công tác quản lý, tổ chức thi đấu. Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thật sự là nền móng quan trọng, góp phần phát triển ĐTQG, khẳng định vị thế bóng đá việt nam trên bản đồ bóng đá châu lục".