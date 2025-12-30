Nhìn lại 2025 toàn drama bủa vây của "thần đồng" Lamine Yamal

Từ một thiếu niên vụt sáng tại Euro 2024, Lamine Yamal đã có một năm 2025 để chứng minh rằng anh không phải là một hiện tượng nhất thời. Ở tuổi 18, "viên kim cương" của đã chính thức thiết lập một trật tự mới trong làng bóng đá thế giới.

Một năm của những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Nếu năm 2024 là sự khởi đầu, thì 2025 chính là năm "định danh" của Lamine Yamal. Trong màu áo Barca, cầu thủ 18 tuổi đã trở thành linh hồn trong lối chơi của HLV Hansi Flick.

Với 285 lần rê bóng thành công trong năm, Yamal đã tái hiện lại hình bóng của Lionel Messi thời đỉnh cao, biến những hàng phòng ngự trứ danh tại La Liga và Champions League trở thành "quân xanh" cho những vũ điệu của mình. Thống kê ghi dấu giày vào gần 50 bàn thắng cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia là minh chứng đanh thép cho sự hoạt động hiệu quả của một cầu thủ chỉ vừa mới có bằng lái xe.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự thống trị của Yamal tại các lễ trao giải danh giá. Dù về đích ở vị trí Á quân trong cuộc đua Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) sau người đàn anh Ousmane Dembele, nhưng việc một cầu thủ 18 tuổi đứng trên bục vinh quang tại Paris đã là một chiến tích vô tiền khoáng hậu.

Sự nghiệp sân cỏ vẫn thăng hoa với Yamal (Ảnh: FBNV)

Bộ sưu tập danh hiệu của anh trong năm qua khiến bất cứ ngôi sao nào cũng phải khao khát với chức Vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Về mặt cái nhân, "thần đồng" bóng đá Tây Ban Nha thắng giải Kopa Trophy năm thứ hai liên tiếp, "Cầu thủ U23 xuất sắc nhất" tại Globe Soccer Awards và giải thưởng Maradona dành cho lối đá cống hiến.

Vướng vào loạt drama

Tuy nhiên, con đường của một siêu sao không bao giờ trải đầy hoa hồng. Năm 2025 của Yamal cũng bị bủa vây bởi không ít "drama" từ sân cỏ đến đời tư. Những lùm xùm tình cảm liên tiếp nổ ra với cầu thủ này. Chuyện "bỏ tập" với Barcelona để đi chơi với bạn gái chưa nguôi thì ngôi sao trẻ lại vướng tin đồn hẹn hò với gái lạ ngay sau khi công khai bạn gái mới không lâu. Tiệc sinh nhật 18 tuổi của Yamal cũng gây tranh cãi dữ dội khi có sự xuất hiện của nhóm người lùn được thuê làm "giải trí", buộc Bộ Xã hội Tây Ban Nha phải mở cuộc điều tra vì nghi ngờ xúc phạm người khuyết tật. Yamal thậm chí còn khiến CLB chủ quan lo lắng sợ hư hỏng sớm vì thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng.

Lamine Yamal gây sốc khi liên tiếp tiệc tùng thâu đêm (Ảnh: IGNV)

Tuổi 18 "nổi loạn" bên ngoài sân cỏ của thần đồng bóng đá (Ảnh: IGNV)

Hay việc bị truyền thông Madrid chỉ trích sau màn ăn mừng đầy khiêu khích tại Bernabeu đã có lúc đẩy chàng trai trẻ vào tâm điểm của những sự công kích.

Đặc biệt, "vụ nổ" chuyển nhượng mang tên PSG với con số 250 triệu Euro đã thử thách lòng trung thành của Yamal. Nhưng vượt lên trên tất cả, hành động tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại Messi tại Camp Nou và lời khẳng định gắn bó với Barca đến năm 2031 đã củng cố vị thế của anh như một biểu trưng mới cho niềm tự hào xứ Catalonia.

Khép lại năm 2025 với giá trị chuyển nhượng chạm ngưỡng 200 triệu Euro, Lamine Yamal không còn là một "tài năng trẻ". Anh hiện tại là một biểu tượng, một cỗ máy kiếm tiền và là niềm hy vọng số một của bóng đá Tây Ban Nha.

Trước mắt Yamal là năm 2026 với những thử thách lớn hơn khi phải bảo vệ ngai vàng La Liga và đặc biệt là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với người tiền bối Lionel Messi tại trận tranh siêu cúp Finalissima.