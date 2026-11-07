Mức dự trữ từ 3 đến 90 ngày

Dự trữ 3 ngày, 30 ngày hay 90 ngày thì cần bao nhiêu nước

Bấm nút "+1 ngày" để trải nghiệm giở lịch từng ngày. Mỗi khoảng thời gian đều có hướng dẫn lượng nước thiết yếu để sinh tồn.

Tháng 11/2026 8 Chủ Nhật Dự trữ đến hết ngày thứ 3 Tính từ ngày 8/11/2026. Tờ lịch bên trái là ngày cuối cùng.

Từ 1 đến 3 ngày. Anh, EU, Đan Mạch, Hà Lan và nhiều nơi khác khuyên 3 ngày.

Từ 4 đến 7 ngày. Thụy Điển, Na Uy, Estonia và Đài Loan khuyên 1 tuần.

Từ 8 đến 10 ngày. Đức khuyên 10 ngày nếu có thể.

Từ 11 đến 14 ngày. Đây là mức dài nhất trong các hướng dẫn chính phủ nêu trong bài, ở tài liệu của Mỹ.

Dài hơn mọi hướng dẫn chính phủ nêu trong bài.

30 ngày. Không hướng dẫn chính phủ nào nêu trong bài khuyên hộ gia đình dự trữ 30 ngày. Ông Dan Bongino nêu con số này trên podcast.

Từ 60 đến 89 ngày. Một trang bán đồ sinh tồn đặt mục tiêu 60 đến 90 ngày cho hộ gia đình.

90 ngày. Fox News Digital đưa tin mục tiêu này dành cho căn cứ quân sự Mỹ, không phải cho hộ gia đình.

Dự trữ đến hết ngày thứ , ngày . Với người cần lít nước uống.

Số ngày dự trữ +1 ngày 3 10 30 90

Số người trong nhà − + Trong 3 ngày, 4 người cần 36 lít nước uống, tương đương khoảng 1,8 bình 20 lít. Tính theo 3 lít mỗi người mỗi ngày, mức Anh, Đan Mạch, Hà Lan và Nhật Bản khuyên. Đức khuyên 2 lít. Đây là phép tính theo mức nước của các nước đó, không phải khuyến cáo cho mức 30 hay 90 ngày.

Mỗi ô là một ngày. Ô đen là các mức hướng dẫn chính phủ nêu trong bài, tối đa 14 ngày. Ô sọc đỏ là mức dài hơn mọi hướng dẫn đó.

3710 3 đến 10 ngày. Trong 20 nơi, 13 nơi lấy 3 ngày hoặc 72 giờ làm mức chính, như Anh, EU, Đan Mạch và Hà Lan. 5 nơi lấy 1 tuần, như Thụy Điển, Na Uy và Đài Loan. Đức khuyên 10 ngày nếu có thể. 14 14 ngày. Đây là mức dài nhất trong các hướng dẫn chính phủ nêu trong bài, ở tài liệu của Mỹ. Tài liệu năm 2020 của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) nêu 3, 7 hoặc 14 ngày tùy nơi ở. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyên cố gắng dự trữ 2 tuần nếu có thể. 30 30 ngày. Ngày 26/10/2026, ông Dan Bongino, cựu Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nói trên podcast rằng Anh và các nước khác cảnh báo dự trữ 30 ngày. Hướng dẫn của chính phủ Anh là 3 ngày. Các trang tin Mediaite và UNILAD đưa tin ông khuyên dự trữ thực phẩm và nước cho 3 ngày. 60 60 đến 90 ngày. Theo trang tin Despoiler.news, ngày 26/10/2026, trang OffGrid Survival áp con số 90 ngày của căn cứ quân sự cho hộ gia đình và đặt mục tiêu 60 đến 90 ngày. Trang này bán sách và thiết bị sinh tồn. 90 90 ngày. Ngày 25/10/2026, Fox News Digital đưa tin, dẫn tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc), rằng các căn cứ lớn ở lục địa Mỹ được kỳ vọng tự duy trì hoạt động thiết yếu ít nhất 90 ngày. Đó là mục tiêu cho căn cứ quân sự, không phải khuyến cáo cho hộ gia đình. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xác nhận tin này.

Nguồn: hướng dẫn của cơ quan từng quốc gia và vùng lãnh thổ, Ready.gov và CDC (Mỹ); Fox News Digital ngày 25/10/2026; Snopes; Mediaite; UNILAD; Hub City Uncovered; Despoiler.news (bài về OffGrid Survival). Số liệu đến 5/11/2026.