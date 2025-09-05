Nhiệm vụ tối quan trọng cho HLV Kim Sang-sik & điểm tựa của tuyển Việt Nam

THÁNH ĐỊA MỚI CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM!

Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) đã trở thành "thánh địa" cho các ĐT Việt Nam, khi từ bóng đá nam đến nữ, từ U17 đến U23, đội tuyển nào cũng ghi dấu thành công tại đây. Tính đến hiện tại, "Những chiến binh sao Vàng" đã trải qua 22 trận đấu chính thức tại sân này, với tổng cộng 17 chiến thắng và 5 trận hòa, là minh chứng cho sự may mắn mà sân Việt Trì đem lại.

Theo các báo cáo, từ giữa năm 2019, khi sân Việt Trì bắt đầu đi vào hoạt động, đây đã là nơi diễn ra nhiều giải đấu quan trọng. Mở đầu là chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U23 Myanmar trước thềm SEA Games 31, tiếp theo là các trận đấu trong khuôn khổ SEA Games 32, nơi U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-Seo đã thể hiện sự xuất sắc khi thắng những đội bóng như Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Hơn một năm sau, U23 Việt Nam, dưới tay HLV Philippe Troussier, đã có những trận thắng trước Guam và Yemen, cùng một trận hòa với Singapore, nâng tổng mạch bất bại tại Việt Trì lên con số 5 chiến thắng và 2 hòa. Không dừng lại ở đó, đội nữ cũng thành công khi giành 2 thắng lợi và 1 hòa tại vòng loại U20 nữ châu Á 2023.

Mới đây, U23 Việt Nam cũng đã vượt qua U23 Bangladesh với tỷ số 2-0, tiếp tục kéo dài mạch bất bại. Tính tổng số trận, "Những chiến binh sao Vàng" có được thành tích ấn tượng với 17 thắng lợi, 5 hòa, và không có thất bại nào.

Trong phần còn lại của năm 2025, giành vé dự VCK U23 châu Á là nhiệm vụ tối quan trọng cho HLV Kim Sang-sik. Chúng ta đã phần nào khởi đầu thuận lợi khi thắng U23 Bangladesh 2-0.

ĐIỂM TỰA CHO THẦY TRÒ HLV KIM SANG-SIK

Vào lúc 19h00 ngày 6/9 tới, U23 Việt Nam sẽ đấu với U23 Singapore trong lượt trận thứ hai, bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Trước trận đấu này, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Sự cuồng nhiệt đến từ người hâm mộ tại Việt Trì đã tiếp thêm động lực chiến thắng cho các ĐT Việt Nam suốt hơn nửa thập kỷ qua. Hàng triệu trái tim cùng hướng về các cầu thủ sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng lớn."

Hình ảnh đông đảo cổ động viên xếp hàng cả đêm để mua vé, sẵn sàng đội mưa nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển quốc gia luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ về lòng yêu nước của người hâm mộ. Một trận đấu vào tháng 12 năm 2024, hàng chục ngàn cổ động viên đã biến khán đài thành một "pháo đài" rực lửa, giúp đội tuyển Quốc gia giành ngôi vô địch Đông Nam Á.

Mỗi tiếng hô "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!", những lá cờ Tổ quốc tung bay và các chiếc áo đỏ trên khán đài sẽ là nguồn động viên lớn lao giúp các cầu thủ vượt qua mọi khó khăn.

Tới giải vòng loại U23 châu Á này cũng vậy, sự cổ vũ trực tiếp từ NHM trên khán đài sẽ tiếp thêm sức mạnh để các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu, trước mắt là cuộc đọ sự U23 Singapore và xa hơn là trận đấu với cường địch U23 Yemen.

Hy vọng rằng trong 2 trận sắp tới, NHM Việt Nam sẽ phủ kín SVĐ Việt Trì, để tiếp lửa cho các cầu thủ trẻ!

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam