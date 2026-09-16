Nhiệm vụ phải thắng & mối lo cho tuyển Việt Nam ở sân chơi châu Á

U23 Việt Nam cần thắng Philippines để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng hiệu suất dứt điểm và khả năng chống đỡ những thời điểm mất tập trung đang là nỗi lo lớn.

U23 Việt Nam khởi đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra tới 27 pha dứt điểm, nhưng chỉ một lần tìm được mành lưới đối phương. Thống kê ấy cho thấy sự chủ động trong tấn công, song đồng thời phơi bày điểm yếu mà U23 Việt Nam cần nhanh chóng khắc phục.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn tương xứng với thế trận là vấn đề đáng suy nghĩ. Bởi ở sân chơi châu Á, một đội bóng có thể phải trả giá chỉ sau một vài tình huống bỏ lỡ.

27 pha dứt điểm và bài toán hiệu quả

Trước Kuwait, U23 Việt Nam không thiếu cơ hội để giải quyết trận đấu. 27 cú sút là con số đủ để cho thấy đội bóng áo đỏ đã chơi chủ động và gây sức ép đáng kể. Nhưng cuối cùng, bảng tỷ số chỉ dừng lại ở 1-1.

Đây không phải lần đầu U23 Việt Nam rơi vào tình cảnh tấn công nhiều nhưng gặp khó trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đáng chú ý, kịch bản tương tự từng xuất hiện trong cuộc đối đầu Philippines tại giải vô địch U23 Đông Nam Á cách đây 13 tháng.

Dứt điểm nhiều nhưng U23 Việt Nam chỉ có được 1 bàn trước U23 Kuwait.

Ngày 25/7/2025, U23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt cũng có một trận đấu mà thế trận tấn công không lập tức được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Philippines sau đó tận dụng sai lầm ở hàng thủ để ghi bàn trước ở phút 36.

May mắn cho U23 Việt Nam khi Đình Bắc (42') và Xuân Bắc (54') lần lượt lập công, giúp đội bóng ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Nhắc lại trận đấu ấy không phải để đặt hai hoàn cảnh cạnh nhau một cách tuyệt đối, mà bởi nó cho thấy một vấn đề mà U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm: khi hàng công chưa thể tận dụng cơ hội, một sai sót ở tuyến dưới có thể khiến toàn bộ thế trận bị đảo chiều.

Lại thủng lưới trước, lại gặp Philippines

Điểm đáng lo hơn cả sau trận hòa Kuwait nằm ở việc U23 Việt Nam một lần nữa phải chơi trong thế bị dẫn bàn.

Đây là điều HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn cần lưu ý trước trận gặp Philippines. Bởi nếu tiếp tục phung phí cơ hội rồi để đối thủ ghi bàn trước, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép lớn hơn rất nhiều.

Cuộc tái ngộ Philippines tại ASIAD 2026 cũng có một khác biệt đáng chú ý so với trận đấu năm ngoái. U23 Việt Nam lần này không còn Đình Bắc, cầu thủ từng ghi bàn gỡ hòa trong màn ngược dòng 2-1 dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam cần tìm ra những phương án khác để tạo khác biệt, thay vì trông chờ vào một cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Trong bóng đá, không thể biết trước một trận đấu sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng nếu U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội mà không tận dụng được, đồng thời để đối phương có bàn thắng trước, nguy cơ phải rượt đuổi một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra.

Năm ngoái, U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-1 nhưng là trong thế ngược dòng.

Trận đấu không được phép phung phí

U23 Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 13h30 ngày 18/9. Sau trận hòa Kuwait, đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, ở lượt trận cuối, đối thủ là Uzbekistan và đây được xem là thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, trận gặp Philippines có thể xem là cơ hội mà U23 Việt Nam cần tận dụng.

Muốn giành 3 điểm, trước hết đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phải giải được bài toán hiệu quả. 27 pha dứt điểm trước Kuwait nhưng chỉ có một bàn thắng là thống kê không thể bị bỏ qua. Càng ở những trận đấu có tính chất quyết định, việc tạo ra cơ hội thôi là chưa đủ.

U23 Việt Nam cần biến ưu thế về thế trận thành bàn thắng, đồng thời duy trì sự tập trung ở hàng thủ để không lặp lại tình cảnh bị đối phương dẫn trước.

13 tháng sau trận thắng Philippines dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam lại gặp đối thủ này, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác và dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh.

Lần này, không còn Đình Bắc để chờ đợi một khoảnh khắc tạo khác biệt. Vì thế, sự hiệu quả của cả tập thể càng trở nên quan trọng.

ASIAD 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng U23 Việt Nam đã nhận được những lời cảnh báo đủ rõ ràng từ trận hòa Kuwait. Tấn công phải sắc bén hơn, hàng thủ phải chắc chắn hơn và quan trọng nhất, không được để những cơ hội bị bỏ phí trở thành nguyên nhân khiến cánh cửa đi tiếp khép lại.