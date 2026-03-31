Nhị Lang Thần trong phim Tây Du Ký là cao thủ võ thuật, 1 đấu 10 vẫn thắng

Lâm Chí Khiêm là người thủ vai Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong bộ phim truyền hình kinh điển Tây Du Ký phiên bản 1986. Hình tượng Dương Tiễn của ông trong phim là một trong những vai diễn kinh điển.

Truyền nhân của cao thủ nổi tiếng nhà Thanh

Theo tư liệu đăng trên Sohu , Lâm Chí Khiêm là ngoài đời thật có võ công cao cường. Xét về võ thuật, người thủ vai Nhị Lang Thần mới là người giỏi nhất trong đoàn làm phim chứ không phải huyền thoại Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Nghộ Không).

“Có lẽ mọi người đều nghĩ Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy nhào lộn điêu luyện, các cảnh chiến đấu trong phim rất đẹp mắt nên ông ấy phải là người lợi hại nhất đoàn phim. Thực tế, tất cả đã nhầm. Người lợi hại nhất trong đoàn phim Tây Du Ký không phải Lục Tiểu Linh Đồng, mà chính là Lâm Chí Khiêm”, tác giả viết.

Lâm Chí Khiêm đồng thời là chỉ đạo võ thuật của bản Tây Du Ký cũ và là cố vấn võ thuật cho phần tiếp theo (Tục tập). Ông sinh năm 1948 tại Hạ Môn, Phúc Kiến, là Tổng huấn luyện viên đầu tiên khi thành lập Đội Quyền kích (boxing) tỉnh Phúc Kiến, từng giành chức Vô địch tập thể giải Quyền kích Hoa Đông. Ông từng giữ chức Huấn luyện viên kỹ kích đối kháng cho quân đội quốc gia, Cảnh sát vũ trang, Cảnh sát đặc nhiệm công an và các bộ phận cảnh vệ nhiều cấp.

Theo Sohu , Lâm Chí Khiêm đã đào tạo cho đội tuyển Tán thủ và Quyền kích Trung Quốc nhiều nhân tài ưu tú, trong đó có các nhà vô địch thế giới, vô địch Á vận hội, vô địch đối kháng Trung - Thái, vô địch toàn quốc. Nhiều học trò của ông hiện là huấn luyện viên, cán bộ kỹ thuật nòng cốt và giảng viên đại học trong ngành công an, quân đội.

Chỉ nhìn vào chức vụ và thành tựu cũng đủ thấy Lâm Chí Khiêm là một nhân vật tầm cỡ. Vậy công phu của ông xuất chúng đến mức nào? Tờ Sohu cho biết xét về vai vế, Lâm Chí Khiêm chính là đồ tôn của "Thần cước" Đỗ Tâm Ngũ, là truyền nhân của môn phái Tự Nhiên Môn. Mà Đỗ Tâm Ngũ là huyền thoại võ thuật Trung Quốc, được xếp vào Top võ sĩ giỏi nhất cuối đời nhà Thanh.

Từ nhỏ Lâm Chí Khiêm đã si mê võ thuật, ban đầu học Quyền kích, sau đó theo học đại sư Thông Bối Quyền là Tôn Chấn Hoàn. Sau khi thầy Tôn qua đời, ông bái đại đệ tử chân truyền của "Nam Bắc đại hiệp" Đỗ Tâm Ngũ, cũng là chưởng môn đời thứ ba của võ học Tự Nhiên Môn là Vạn Lại Thanh làm sư phụ, theo học hơn 20 năm cho đến khi sư phụ tạ thế.

Năm xưa, đạo diễn Dương Khiết khi đi thực tế toàn quốc đã tình cờ quen biết Lâm Chí Khiêm tại đội võ thuật Phúc Kiến. Sau khi tận mắt chứng kiến tu vi võ học cao siêu của ông, bà đã quyết định mời ông đảm nhận vai trò thiết kế võ thuật cho Tây Du Ký.

Đạo diễn Dương Khiết từng tiết lộ rằng Lâm Chí Khiêm là người không bao giờ chịu ngồi yên, lúc nào cũng luyện quyền, cây cối và tường vách đều là đối tượng để ông đấm đá. Tường phòng ông ở đầy những vết lõm do ông đấm ra. Các khớp xương trên bàn tay ông đều có lớp chai rất dày, trúng một đấm của ông là điều không ai chịu nổi.

Một mình đánh hạ 10 tên lưu manh

Bà hồi tưởng: Có lần mấy tên lưu manh trêu ghẹo đồng nghiệp nữ, Lâm Chí Khiêm đã ra tay nghĩa hiệp, một mình đánh mười tên khiến chúng chạy tháo thân, trong đó có một tên phải nhập viện. Tuy nhiên, bản tính lương thiện khiến sau đó ông cảm thấy hối hận vì đã ra tay quá nặng.

Trong quá trình quay phim, những động tác như múa gậy của Lục Tiểu Linh Đồng, múa nguyệt nha sản (vũ khí một đầu là xẻng, một đầu là lưỡi liềm) của Diêm Hoài Lễ (vai Sa Tăng), hay múa kiếm của Vương Bá Chiêu (vai Tiểu Bạch Long)... đều do một tay Lâm Chí Khiêm thiết kế. Ông không chỉ võ công giỏi mà vóc dáng còn cao ráo, điển trai.

Diễn viên Diêm Hoài Lễ từng kể lại : "Tôi tận mắt chứng kiến Lâm Chí Khiêm cầm hai quả đào (hạt đào cứng) trong tay, chỉ cần vận lực một cái là nát vụn. Bàn tay đó không thể gọi là tay người nữa, nó cứng như một tấm thép vậy”.

Diễn viên Ngụy Tuệ Lệ (vai Cao tiểu thư) nhận xét: " Lâm Chí Khiêm thực sự có khí phách nam nhi, từ cách nói năng đến dáng đi đều rất chuẩn mực, mắt nhìn thẳng, không dao động”. Diễn viên Vương Bá Chiêu nói: "Lâm Chí Khiêm cao lớn, hình tượng nam tử hán, nói một là một, đúng chất xuất thân từ quân ngũ. Con trai ngưỡng mộ ông, con gái cũng sùng bái ông, nhiều cô gái vừa thấy ông là mắt đã 'đứng hình', ông ấy có sức hút như vậy đấy”.

Diễn viên Từ Thiếu Hoa (vai Đường Tăng) chia sẻ: " Tôi khâm phục nhất là thiết kế võ thuật Lâm Chí Khiêm, con người này hào hiệp trượng nghĩa. Chỉ cần là việc ông ấy sắp xếp, ví dụ như rủ mọi người tụ họp, nếu là người khác mời thì có thể tìm cớ từ chối, nhưng nếu là ông ấy, chúng tôi đều sẽ làm theo. Ông ấy có bản lĩnh đó, sự chân thành và nghĩa hiệp của ông ấy khiến trái tim người khác phải đồng cảm”.

Chưa diễn viên nào vượt qua được Lâm Chí Khiêm khi đóng vai Nhị Lang Thần

Không chỉ võ nghệ cao cường, ngoại hình điển trai và trượng nghĩa, Lâm Chí Khiêm còn rất tận tâm với công việc, không ngại gian khổ. Thời đó kinh phí thiếu thốn, ông không chỉ làm chỉ đạo võ thuật mà còn trực tiếp thủ vai. Ngoài Nhị Lang Thần Dương Tiễn, ông còn không nhận thù lao để đóng thêm nhiều vai khác nhằm giải quyết vấn đề thiếu diễn viên và kinh phí như: Hỗn Thế Ma Vương, Quảng Mục Thiên Vương và các vai quần chúng. Những vai này ông đều phải hóa trang kỹ hoặc đeo mặt nạ để khán giả không nhận ra đó chính là Nhị Lang Thần.

Truyền nhân võ học Lâm Chí Khiêm từng được giới thiệu trong phim chuyên đề “Con người và Võ học” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và phát sóng nhiều lần trên chuyên mục “Thần Châu Phong Thái”. Nay dù đã ở tuổi xấp xỉ gần 80, lão võ sư vẫn nặng lòng với sự nghiệp võ thuật; Lâm Chí Khiêm tiếp tục cống hiến bằng việc làm huấn luyện viên võ thuật cho nhiều đơn vị.

Tại chương trình “Nhà tôi có bảo vật”, ê-kíp sản xuất Tây Du Ký cũ đã có dịp hội ngộ. Khi lão võ sư Lâm Chí Khiêm gặp lại các đồng nghiệp năm xưa như Tả Đại Phân (vai Quan Thế Âm), Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới), ông đã vô cùng xúc động và biểu diễn một bài võ đặc trưng, một lần nữa chinh phục toàn bộ khán giả. Nhân vật lợi hại nhất đoàn phim Tây Du Ký năm nào quả thực là một truyền nhân võ thuật "gừng càng già càng cay"!