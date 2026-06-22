Nháy mắt một cái trên sóng truyền hình, cậu bé cầm bóng World Cup viral khắp MXH vì quá điển trai, tương lai mỹ nam chờ đón

Netizen rần rần vì cái nháy mắt của cậu bé cầm bóng World Cup 2026.

World Cup 2026 vừa xuất hiện một hiện tượng mạng xã hội mới, nhưng lần này nhân vật chính không phải cầu thủ ghi bàn hay ngôi sao trên sân cỏ. Cái tên đang được cộng đồng mạng săn tìm là cậu bé cầm bóng xuất hiện trước trận Ghana gặp Panama. Chỉ vài giây lên sóng truyền hình cũng đủ giúp cậu trở thành tâm điểm bàn luận của hội fan bóng đá.

Trong video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, cậu bé xuất hiện khi bước ra sân cùng tổ trọng tài, tay ôm trái bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026. Diện bộ trang phục màu trắng đơn giản, cậu gây chú ý bởi gương mặt sáng, làn da trắng, mái tóc nâu bồng bềnh cùng thần thái vô cùng tự tin. Đặc biệt cái nháy mắt chỉ một giây của cậu bé cũng đủ "đốn tim" người hâm mộ khiến hội chị em rần rần xuýt xoa vì visual cực phẩm, dự đoán sẽ là một mỹ nam trong tương lai.

Cái nháy mắt hút cả triệu fan của cậu bé cầm bóng World Cup 2026

Nhiều người thậm chí còn nhầm tưởng đây là một diễn viên nhí hoặc người mẫu tuổi teen được mời tham dự sự kiện, thay vì một cậu bé làm nhiệm vụ cầm bóng trước trận đấu. "Nhìn như ngôi sao Disney", một tài khoản bình luận. Một người khác hài hước viết: "World Cup còn chưa bắt đầu mà cậu bé này đã giành Quả bóng Vàng về độ đáng yêu rồi".

Chỉ sau ít giờ, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc của cậu bé đã thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít người hâm mộ liên tục hỏi danh tính và tài khoản mạng xã hội của nhân vật này. Điều thú vị là sự chú ý dành cho cậu bé thậm chí còn lấn át cả diễn biến trận đấu trong một số bài đăng trên mạng xã hội.

World Cup vốn luôn sản sinh những câu chuyện thú vị bên ngoài sân cỏ. Nếu trước đây người hâm mộ từng phát sốt với các cổ động viên xinh đẹp hay những em bé mascot đáng yêu, thì lần này một cậu bé cầm bóng đã bất ngờ trở thành hiện tượng viral toàn cầu chỉ nhờ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình.