Nhất "ông cháu" Lamine Yamal: Đeo kính cực ngầu, ôm bạn gái xinh đẹp ăn mừng vô địch World Cup

Lamine Yamal ăn mừng vô địch World Cup ở tuổi 19.

Đêm chung kết World Cup 2026 tại Mỹ đã khép lại với kịch bản không thể ngọt ngào hơn cho bóng đá Tây Ban Nha khi họ đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút nghẹt thở. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khoảnh khắc thần đồng 19 tuổi Lamine Yamal đưa cô bạn gái xinh đẹp xuống sân cỏ MetLife để cùng ăn mùng chức vô địch đã nhanh chóng chiếm trọn "spotlight" của truyền thông toàn cầu.

Yamal đưa bạn gái xuống sân ăn mừng

Khác với kỳ EURO 2024 khi Yamal xuất hiện bên cạnh bạn gái cũ Alex Padilla, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026, thế giới đã chứng kiến sự đồng hành của một bóng hồng mới: Ines García.. cô nàng sinh năm 2005 tại Seville, Tây Ban Nha. Cô là một người mẫu, influencer và nhà sáng tạo nội dung vô cùng ăn khách trên các nền tảng TikTok và Instagram nhờ các video triệu view về thời trang và làm đẹp.

Hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của Lamine Yamal in đậm dấu ấn hậu phương vững chắc từ Inés García. Dù từng thừa nhận bản thân rất sợ đi máy bay, nàng mẫu 21 tuổi vẫn quyết định vượt Đại Tây Dương sang Bắc Mỹ để có mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trên khán đài, Inés luôn xuất hiện với phong cách trẻ trung, gần gũi khi diện chiếc áo đấu số 19 của Yamal phối cùng quần jeans. Trước trận chung kết căng thẳng, cô cũng là người ở bên cạnh, cùng Yamal dạo phố ăn vặt tại New York để giúp tiền đạo trẻ giải tỏa áp lực tâm lý trước trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

Yamal 19 tuổi đã có trong tay cả 2 chức vô địch Euro và World Cup

Trận chung kết kịch tính khép lại bằng bàn thắng vàng ở phút 106 của Ferran Torres, giúp Tây Ban Nha chính thức đăng quang. Ngay sau đó, Inés García đã chạy xuống sân để chung vui cùng gia đình Yamal.

Hình ảnh cặp đôi trai tài gái sắc ôm chặt lấy nhau, cùng nâng cao chiếc cúp vàng World Cup danh giá dưới ánh đèn sân vận động đã tạo nên một cái kết viên mãn. Ở tuổi 19, Lamine Yamal không chỉ khiến thế giới ngả mũ khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu (EURO và World Cup), mà còn khiến hàng triệu người hâm mộ trầm trồ trước câu chuyện tình yêu ngọt ngào, thăng hoa bên cạnh cô bạn gái xinh đẹp.

Ảnh: Getty