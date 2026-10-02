Nhật Bản thắng "nghẹt thở" Triều Tiên trên chấm luân lưu, ba lần liên tiếp vô địch Asiad

Nhật Bản và Triều Tiên tạo nên trận chung kết nữ ASIAD 2026 nghẹt thở, hòa 2-2 sau 120 phút trước khi Nhật Bản thắng 5-3 ở loạt luân lưu.

Màn rượt đuổi nghẹt thở đến loạt luân lưu

Không phụ sự chờ đợi, trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 2026 giữa Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra với chất lượng chuyên môn cao cùng những màn đáp trả liên tục. Hai đội không chỉ giằng co về thế trận mà còn kéo nhau vào một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Nhật Bản là đội tạo được dấu ấn trước. Phút 32, từ tình huống phối hợp bên cánh trái, bóng được đưa vào khu vực cấm địa và sau những pha xử lý liên tiếp, Ueno Mami chớp thời cơ dứt điểm, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước.

Triều Tiên không mất nhiều thời gian để đáp trả. Sang đầu hiệp 2, Kum Jong xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát (47'). Chỉ ít phút sau, thế trận tiếp tục trở nên căng thẳng khi Triều Tiên gia tăng sức ép, trong khi Nhật Bản vẫn tìm cách khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Phút 69, Han Jin Hong nỗ lực phối hợp với Jon Ryong Jong. Jon Ryong Jong xoay người dứt điểm hiểm hóc, đưa Triều Tiên vượt lên dẫn 2-1.

Các cô gái Triều Tiên từng vượt lên dẫn trước Nhật Bản 2-1.

Đến phút 86, Hanon khống chế bước một gọn gàng, vượt qua hậu vệ Triều Tiên rồi dứt điểm quyết đoán, đưa Nhật Bản trở lại thế cân bằng 2-2.

Sau 90 phút, hai đội bất phân thắng bại với tỷ số 2-2. 30 phút hiệp phụ tiếp tục chứng kiến sự thận trọng nhưng không thiếu những nỗ lực tấn công. Không bên nào tìm được bàn quyết định, buộc chức vô địch phải được phân định trên chấm 11m.

Ở loạt luân lưu, sự căng thẳng được đẩy lên cao nhất. Các cầu thủ Nhật Bản thực hiện thành công những lượt sút của mình, trong khi Kum Jong không thể đánh bại thủ môn Nhật Bản với một cú sút khá nhẹ. Pha cản phá ấy trở thành bước ngoặt quyết định, giúp Nhật Bản khép lại loạt đấu với chiến thắng 5-3 và giành HCV.

Niềm vui của các cô gái Nhật Bản. Họ có lần thứ ba liên tiếp vô địch Asiad.

Cả Nhật Bản lẫn Triều Tiên đều xứng đáng ngẩng cao đầu

Điều đặc biệt của trận chung kết nằm ở chỗ, rất khó để nói đội nào xứng đáng hơn nếu chỉ nhìn vào 120 phút thi đấu. Nhật Bản có thời điểm kiểm soát trận đấu tốt, thể hiện khả năng tổ chức và sự bình tĩnh của đội chủ nhà. Triều Tiên lại cho thấy sức mạnh, tốc độ và bản lĩnh của một tập thể không dễ bị khuất phục.

Hành trình vào chung kết của hai đội càng làm giá trị của trận đấu nổi bật hơn. Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế đặc biệt tại ASIAD khi góp mặt ở bán kết trong cả 10 kỳ bóng đá nữ kể từ khi môn này xuất hiện tại Đại hội năm 1990. Trước trận chung kết, Nhật Bản đã có 3 HCV và từng đăng quang ở 3 trong 4 kỳ ASIAD gần nhất (vô địch 2 lần gần nhất với năm 2023 đánh bại chính Triều Tiên 4-1).

Tại ASIAD 2026, Nhật Bản cũng đi qua một hành trình đầy ấn tượng. Họ lần lượt thắng đậm Thái Lan, Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines ở vòng knock-out trước khi vượt qua Hàn Quốc 2-0 tại bán kết. Chiến thắng trước Hàn Quốc đưa Nhật Bản vào chung kết ASIAD lần thứ sáu liên tiếp.

Nữ Triều Tiên và Nhật Bản có nhiều duyên nợ ở Asiad. Chung kết năm 2014, Triều Tiên thắng Nhật Bản 3-1, rồi tới năm 2023 lại thua 1-4.

Nhưng Triều Tiên cũng có lý do để tự hào. Họ tiến vào chung kết với thành tích bất bại và từng vượt qua Trung Quốc 2-0 ở bán kết. Trước trận tranh HCV, Triều Tiên đã ghi tới 26 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Vì thế, thất bại trên chấm 11m không thể xóa đi một hành trình xuất sắc của Triều Tiên. Họ đã kéo Nhật Bản tới tận những giây phút cuối cùng và chỉ cách tấm HCV đúng một loạt sút.

Còn với Nhật Bản, chức vô địch được đổi bằng 120 phút chiến đấu và một loạt luân lưu nghẹt thở. Đây là kiểu trận chung kết mà cả người thắng lẫn kẻ thua đều có thể rời sân với niềm tự hào. Nhật Bản có HCV, nhưng Triều Tiên cũng hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu sau một cuộc chiến mà họ đã chiến đấu đến tận cú sút cuối cùng.