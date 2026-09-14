Nhật Bản thắng đậm Thái Lan tới 8 bàn không gỡ, báo nguy hiểm lớn cho ĐT Việt Nam

Nhật Bản phô diễn sức mạnh khi vùi dập Thái Lan 8-0 ở trận ra quân bảng E Asiad 2026, qua đó gửi lời cảnh báo đến ĐT Việt Nam.

Đội tuyển nữ Nhật Bản đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại bảng E bóng đá nữ Asiad 2026 khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 8-0. Chiến thắng quá đậm không chỉ giúp Nhật Bản tạm thời chiếm ngôi đầu bảng mà còn tạo ra lời cảnh báo rõ ràng dành cho ĐT Việt Nam trước cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 17/9.

Bảng E còn có sự góp mặt của Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Ở trận đấu diễn ra trước đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc), qua đó rơi vào thế bất lợi ngay sau lượt trận đầu tiên.

Trong bối cảnh ấy, màn trình diễn của Nhật Bản càng khiến chặng đường phía trước của ĐT Việt Nam trở nên khó khăn hơn.

Nhật Bản tạo thế trận áp đảo tuyệt đối

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã cho thấy sự vượt trội về mọi mặt. Chỉ mất 3 phút, Nakashima đã đưa đội bóng xứ mặt trời mọc vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản càng thoải mái triển khai lối chơi. Thái Lan gần như không có phương án để thoát khỏi sức ép liên tục mà đối thủ tạo ra.

Nhật Bản kiểm soát bóng tới 70%, đồng thời tung ra tới 38 pha dứt điểm. Đáng chú ý, 21 trong số đó đi trúng đích và 8 lần trở thành bàn thắng. Trong khi đó, Thái Lan thậm chí không có nổi một pha dứt điểm trong suốt trận đấu.

Những con số này phần nào phản ánh chính xác cục diện trên sân. Nhật Bản không chỉ kiểm soát bóng nhiều hơn mà còn liên tục đưa bóng tới khu vực nguy hiểm, khiến hàng thủ Thái Lan gần như không có thời gian để tổ chức lại đội hình.

Nakashima tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở các phút 37 và 40, hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp 1. Trước đó, Kamiya cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 30.

Sau 45 phút đầu tiên, Nhật Bản đã dẫn Thái Lan tới 4-0. Trận đấu gần như được định đoạt từ thời điểm này.

Cơn ác mộng mang tên Takarada

Nếu Thái Lan hy vọng hiệp 2 sẽ giúp họ hạn chế thêm bàn thua, những gì diễn ra sau giờ nghỉ đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó.

Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép và không có dấu hiệu giảm tốc. Takarada trở thành cái tên nổi bật nhất trong hiệp 2 khi liên tiếp ghi bàn ở các phút 70, 74 và 79.

Chỉ trong chưa đầy 10 phút, Takarada hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 7-0. Khả năng tận dụng cơ hội của Nhật Bản tiếp tục được thể hiện một cách đáng nể, trong khi Thái Lan hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Đến phút 88, Sakakibara khép lại ngày thi đấu ác mộng của Thái Lan bằng bàn thắng thứ 8. 8-0 là kết quả cuối cùng. Nhật Bản có một chiến thắng áp đảo cả về tỷ số lẫn thế trận, trong khi Thái Lan rời sân mà không có bất kỳ cú sút nào.

Cảnh báo lớn dành cho ĐT Việt Nam

Chiến thắng của Nhật Bản đặc biệt đáng chú ý với ĐT Việt Nam. Sau khi để thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2 ở lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đối mặt thử thách lớn nhất bảng đấu khi gặp Nhật Bản vào ngày 17/9.

Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam gần như không còn nhiều dư địa cho những sai sót. Thất bại trước Đài Loan khiến đội bóng áo đỏ chưa có điểm, trong khi Nhật Bản đã sở hữu 3 điểm cùng hiệu số +8. Khoảng cách ấy cho thấy nhiệm vụ trước mắt của ĐT Việt Nam khó khăn đến mức nào.

Tất nhiên, một trận đấu không thể được quyết định hoàn toàn dựa trên những con số. Nhật Bản có đẳng cấp cao hơn hẳn Thái Lan, trong khi ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ chuẩn bị một cách thận trọng hơn sau những gì đã chứng kiến. Tuy nhiên, việc Nhật Bản tung ra tới 38 pha dứt điểm và khiến đối thủ không có nổi một cú sút vẫn là lời cảnh báo rất rõ ràng.

Đặc biệt, khả năng tạo sức ép liên tục và duy trì cường độ tấn công của Nhật Bản sẽ là bài toán khó với hàng thủ Việt Nam. Nếu không thể giảm không gian chơi bóng của đối phương, đội bóng áo đỏ có nguy cơ phải đối mặt với sức ép rất lớn.

Bên cạnh đó, trận thua Đài Loan cũng khiến Việt Nam buộc phải tính toán nhiều hơn về mục tiêu đi tiếp. Một thất bại nữa trước Nhật Bản có thể khiến cánh cửa trở nên hẹp đáng kể, dù đội bóng vẫn còn trận đấu với Thái Lan ở lượt cuối.

Lượt đấu thứ hai quyết định cục diện bảng E

Theo lịch thi đấu, ngày 17/9 sẽ diễn ra lượt trận thứ hai bảng E. Việt Nam đối đầu Nhật Bản (17h30), trong khi Thái Lan chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) (14h00).

Nếu Nhật Bản tiếp tục giành chiến thắng, họ gần như nắm chắc vị trí thuận lợi trong cuộc đua đi tiếp. Ngược lại, ĐT Việt Nam cần ít nhất một màn trình diễn đủ tốt để hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời hướng tới một kết quả có lợi.

Trận Thái Lan gặp Đài Loan cũng rất đáng chú ý. Sau thất bại 0-8, Thái Lan chắc chắn phải phản ứng nếu không muốn sớm rơi vào thế bất lợi. Với Đài Loan, 3 điểm trước Việt Nam giúp họ có khởi đầu thuận lợi và hoàn toàn có thể tiếp tục cạnh tranh nếu đánh bại Thái Lan.

Như vậy, bảng E đang dần hình thành cục diện khá rõ sau lượt đấu đầu tiên. Nhật Bản gây ấn tượng mạnh nhất với chiến thắng 8-0, Đài Loan tạm đứng sau nhờ 3 điểm, còn Việt Nam và Thái Lan chưa có điểm.

Với ĐT Việt Nam, thử thách mang tên Nhật Bản đang ở ngay phía trước. Sau màn thị uy sức mạnh của đối thủ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần một phương án thực sự hợp lý nếu muốn đứng vững trước đội bóng vừa ghi 8 bàn và không cho đối thủ có nổi một pha dứt điểm.