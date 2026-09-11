Nhật Bản điều động 10.000 cảnh sát bảo đảm an ninh cho ASIAD 2026

Theo tin từ truyền thông địa phương, Nhật Bản sẽ triển khai khoảng 10.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho lễ khai mạc ASIAD 2026 Aichi-Nagoya 2026 diễn ra vào tuần tới.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai ASIAD kể từ năm 1994. Hãng tin Kyodo đưa tin, lễ khai mạc của kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào ngày 19-9 tại một sân vận động trong thành phố. Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cùng nhiều quan khách sẽ tham dự buổi lễ.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản thông báo sẽ triển khai tới 10.000 cảnh sát cho lễ khai mạc ASIAD, và duy trì con số đó mỗi ngày để thực hiện công tác an ninh cho sự kiện đa môn lớn nhất châu Á - kết thúc vào ngày 4-10.

Trong số 10.000 cảnh sát này, có khoảng 3.100 người thuộc các đội đặc nhiệm được điều động từ lực lượng cảnh sát trên toàn quốc để sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công khủng bố và những tình huống khẩn cấp khác.

Cảnh sát cũng cho biết lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ công tác an ninh - bao gồm phát hiện các dấu hiệu tấn công tiềm tàng trên mạng xã hội và đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng.

Các khu vực trong phạm vi khoảng 1 km quanh địa điểm tổ chức lễ khai mạc ASIAD 2026 và nơi lưu trú của vợ chồng Nhật hoàng sẽ được quy định là vùng cấm bay đối với thiết bị bay không người lái (drone), theo một đạo luật mới.