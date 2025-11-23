Nhập tịch cầu thủ, chìa khóa để mở cánh cửa World Cup

Curacao giành vé tới World Cup 2026 bằng dàn cầu thủ ngoại nhập 100%.

Chỉ hai tháng trước khi Zinedine Zidane lập cú đúp vào lưới Brazil trong trận chung kết World Cup 1998, đưa Pháp lên ngôi vô địch, Luca Zidane đã được sinh ra. Sau này, chứng kiến Luca theo nghiệp bóng đá và được đào tạo ở Real Castilla danh tiếng (tương tự Enzo, Theo và Elyaz, những người con khác của Zidane), người hâm mộ nước Pháp đã hình dung ra viễn cảnh con trai của Zizou tiếp bước cha và xuất hiện ở World Cup.

Giấc mơ ấy sắp trở thành hiện thực, tại World Cup 2026. Chỉ có điều Luca sẽ không đại diện cho nước Pháp mà là Algeria, quê gốc của ông bà nội. Thủ môn 27 tuổi đang khoác áo Granada ở giải hạng hai Tây Ban Nha hiểu rằng không có bất kỳ cơ hội nào để chơi cho Les Bleus, vì vậy đã xin chuyển quốc tịch thể thao. Hồi tháng 9 vừa rồi, FIFA đã chấp thuận yêu cầu và anh chơi trận đầu tiên cho đội tuyển Algeria ở trận gặp Uganda vào tháng 10.

Chỉ 5 ngày trước trận ra mắt của Luca, Algeria đã thành công trong việc giành vé tới World Cup 2026. Sau hai kỳ trước vắng mặt, đất nước Bắc Phi liên tục đẩy mạnh chính sách nhập tịch để nâng cấp đội hình. Cậu con trai thứ hai của Zidane là một phần của chiến lược này, sau khi thuyết phục thành công Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Houssem Aouar, Ismael Bennacer và cả Ibrahim Maza, tiền vệ sinh ra tại Đức nhưng mang trong mình dòng máu Algeria, Pháp và cả Việt Nam.

Luca, con trai Zinedine Zidane trong màu áo ĐT Algeria.

Trong quá khứ, các quốc gia châu Phi luôn tự hào với các tài năng bản địa. Tuy nhiên theo trào lưu bóng đá hiện đại, đặc biệt được truyền cảm hứng từ câu chuyện thành công của Morocco tại World Cup 2022, Lục địa đen bắt đầu thu gom những cầu thủ đa tịch sinh ra bên ngoài lãnh thổ.

Ví dụ như Senegal, đội giành quyền tham dự World Cup 2026 với thành tích bất bại, có tới 7 trong số 11 cầu thủ thường xuyên đá chính sinh ra ở hải ngoại. Nổi bật là Edouard Mendy, Koulibaly, Iliman Ndiaye và Papa Gueye. Cộng hòa Dân chủ Congo cũng tương tự. Quốc gia ở Trung Phi đang tiến rất gần tới tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi đánh bại cả Cameroon lẫn Nigeria để có mặt ở vòng play-off Liên lục địa. Và trong số các cầu thủ đá chính ở trận thắng Nigeria mới đây, chỉ có ba người sinh tại Congo.

Ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), chính sách nhập tịch thậm chí còn triệt để hơn. Nhận thấy cơ hội ngàn vàng khi ba ông lớn khu vực gồm Mỹ, Mexico và Canada không tham dự vòng loại (nghiễm nhiên có vé bởi là chủ nhà), các quốc gia còn lại không ngừng chạy đua vũ trang để gia tăng sức mạnh.

Các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo ăn mừng chiến tích vào vòng play-off Liên lục địa.

Có thể nói Curacao thành công đến với World Cup 2026 bằng dàn cầu thủ ngoại nhập 100%. Trong trận đấu cuối cùng của vòng loại gặp Jamaica, toàn bộ cầu thủ đá chính và vào sân thay người đều sinh ra, lớn lên tại Hà Lan, sau đó chơi bóng chuyên nghiệp ở châu Âu. Ngay cả HLV Dick Advocaat cũng là người Hà Lan.

Không đến mức ồ ạt như Curacao, song Haiti cũng dựa vào cộng đồng hải ngoại để tiến tới World Cup 2026. Những cầu thủ đóng vai trò quan trọng gồm Placide, Providence và Bellegarde đều sinh ra tại Pháp. Từ nay đến giải đấu, rất có thể họ sẽ bổ sung thêm một vài cái tên nổi tiếng nữa như Allan Saint-Maximin đang chơi cho Newcastle hay Wilson Isidor, tiền đạo chủ lực của Sunderland.

Tại châu Á, cuộc chạy đua nhập tịch cũng diễn ra ở nhiều nơi. Mặc dù vậy, vì đặc thù của hệ thống vòng loại AFC cũng như sức mạnh vượt trội của nhóm đại gia gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia, việc giành vé trở nên rất khó khăn.

UAE có thể tung ra đội hình toàn cầu thủ nhập tịch, nhưng dừng bước ở vòng loại thứ năm.

Ngoại trừ Qatar theo đuổi chính sách nhập ngoại cầu thủ từ những năm 2000, các quốc gia khác như UAE hay Indonesia đều thất bại. Tuy nhiên, việc hai nước này đã tiến rất sát đến cái đích mơ ước cũng đủ để những đội khác thừa nhận lợi ích của việc sử dụng nguồn lực từ bên ngoài. Chắc chắn phong trào nhập tịch sẽ bùng nổ hơn nữa khi vòng loại World Cup 2030 được khởi động.

Shaji Prabhakaran, thành viên ủy ban điều hành AFC, cho biết: “Thêm suất dự World Cup đồng nghĩa với việc thêm hy vọng, tăng cơ hội cho mọi quốc gia. Họ tin rằng nếu theo đuổi chương trình nhập tịch, có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng, thành tích và kết quả thi đấu, nhờ đó có cơ hội vượt qua vòng loại".

Khi rất nhiều câu chuyện thành công được tạo ra ở vòng loại World Cup 2026, có vẻ như nhập tịch được coi là chìa khóa.