Nhập cảnh vào Mỹ lần thứ 3, đội trưởng Iran bị giữ lại sân bay gần nửa giờ

LĐBĐ Iran cho biết Mehdi Taremi và trợ lý huấn luyện viên bị quan chức Mỹ giữ lại tại sân bay 25 phút, khiến toàn đội chậm hành trình tới Seattle thi đấu với Ai Cập.

Ngày 24/6, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) cho biết tiền đạo Mehdi Taremi và trợ lý huấn luyện viên Saeed Alhoei bị lực lượng chức năng nước chủ nhà Mỹ giữ lại tại sân bay. Sự việc xảy ra khi đội tuyển Iran nhập cảnh từ Mexico vào Mỹ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026. Đây là lần nhập cảnh vào Mỹ thứ 3 của Taremi và đồng đội trong thời gian tham dự World Cup (do đội bóng chọn lưu trú tại Mexico).

FFIRI cho rằng việc các nhân viên của Mỹ “gây khó khăn” cho hai thành viên này đã khiến toàn bộ đoàn bị chậm trễ trong quá trình di chuyển từ Mexico tới Mỹ cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Ai Cập tại World Cup 2026 .

“Trong chuyến đi thứ ba của đội tuyển quốc gia tới Mỹ, các quan chức nước chủ nhà đã gây cản trở đối với Saeed Alhoei và Mehdi Taremi, khiến đoàn phải chậm khởi hành tới Seattle để chuẩn bị cho trận gặp Ai Cập" , FFIRI nêu rõ trong thông báo phát đi ngày 24/6.

Đội tuyển Iran đã hai lần di chuyển từ Mexico sang Mỹ để tham dự các trận đấu tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan quản lý bóng đá Iran không tiết lộ lý do cụ thể khiến hai người bị giữ lại, đồng thời không xác nhận liệu họ có bị thẩm vấn hay không. Tuy nhiên, họ cho biết Taremi và Alhoei đã được phép nhập đoàn sau khoảng 25 phút, trước khi cùng toàn đội lên đường tới Seattle.

Từ đầu giải, các thành viên của Iran đã hai lần di chuyển từ Mexico sang Mỹ, đến địa điểm thi đấu trước trận khoảng một ngày và rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc. Hai trận đầu tiên của đội tuyển Iran đều diễn ra tại Los Angeles (bang California), trong khi trận cuối vòng bảng sẽ được tổ chức tại Seattle (bang Washington).

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi giới chức Mỹ tuyên bố đã nới lỏng một phần các hạn chế đi lại đối với đoàn Iran . Theo đó, đội tuyển được phép tới Seattle trước trận đấu hai ngày, nhưng vẫn phải rời Mỹ ngay sau khi hoàn thành trận đấu.

Các cầu thủ và quan chức thể thao Iran nhiều lần chỉ trích cách đối xử của nước chủ nhà đối với đội tuyển quốc gia Iran. Do các hạn chế nhập cảnh, đội buộc phải đóng quân tại Mexico dù cả ba trận vòng bảng đều diễn ra trên đất Mỹ.

Về phía Mỹ, các quan chức cho rằng những biện pháp hạn chế được áp dụng với đội tuyển Iran xuất phát từ các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, họ không đưa ra chi tiết cụ thể về việc vì sao sự hiện diện của các vận động viên quốc tế nổi tiếng lại có thể gây ra rủi ro.