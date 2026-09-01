Nhân vật 2 lần vô địch AFF Cup mở lời, HLV Kim Sang-sik có đội hình “5 nhập tịch” đấu Thái Lan?

Cuộc tái đấu với Thái Lan là thử thách lớn cho HLV Kim Sang-sik.

Vào tháng 9 này, HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu với Thái Lan trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu mà tuyển Thái Lan hứa hẹn bổ sung nhiều nhân tố chất lượng. Và HLV Kim Sang-sik cũng đang tính toán để tăng cường lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking mở lời

Sau trận chung kết Siêu Cúp Quốc gia 2026, HLV Mano Polking của CLB CAHN đã tiến cử 2 học trò cho HLV Kim Sang-sik: “Họ có thể giúp ích rất nhiều bởi không chỉ là những cầu thủ giỏi, mà còn có phẩm chất đạo đức rất tốt. Adou Minh đã có một trận đấu tuyệt vời ở hàng phòng ngự. Cao Pendant Quang Vinh cũng vậy. Cậu ấy đóng vai trò then chốt đối với chúng tôi từ mùa giải trước. Tôi hy vọng họ cũng có thể giữ vai trò quan trọng tại đội tuyển quốc gia”.

HLV Mano Polking rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á và từng 2 lần vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan.

Trên thực tế, Cao Pendant Quang Vinh đã không còn là cái tên xa lạ với HLV Kim Sang-sik. Hậu vệ 29 tuổi đã có 5 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Quang Vinh không góp mặt tại AFF Cup 2026 do trùng lịch thi đấu với Cúp C1 châu Á.

Với những màn thể hiện tại trận play-off Cúp C1 châu Á cũng như Siêu Cúp Quốc gia, Cao Pendant Quang Vinh nhiều khả năng sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tháng 9 này.

Adou Minh (số 38) đã sẵn sàng khoác áo ĐTQG Việt Nam

Adou Minh mới hoàn tất thủ tục nhập tịch để đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Việt Nam. Hậu vệ được đào tạo tại Pháp đã thi đấu 2 mùa giải V.League và chứng tỏ được năng lực của mình. Ngoài nền tảng thể lực dồi dào, Adou Minh còn sở hữu tư duy bóng đá hiện đại và có thể thích nghi với nhiều vị trí khác nhau nơi hàng thủ.

HLV Kim Sang-sik có thể dùng đội hình “5 nhập tịch”?

Tại AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng một cách hợp lý nhóm cầu thủ nhập tịch và mang tới hiệu quả. Trên hàng công, cặp đôi Xuân Son – Hoàng Hên đóng góp tổng cộng 7 bàn thắng trên hành trình đến chức vô địch. Nguyễn Tài Lộc dù chưa “nổ súng” nhưng cũng đã thi đấu tròn vai trong những phút có mặt trên sân.

Trong khung thành, thủ thành Patrik Lê Giang có một giải đấu rực rỡ. Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam – Slovakia có nhiều pha cứu thua nhất giải và giành luôn phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2026.

Thêm Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh, ông Kim có thể xây dựng đội hình với 5 vị trí là các cầu thủ nhập tịch. Trong khung thành là Patrik Lê Giang. Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh đều xuất trận ở hàng thủ. Còn Xuân Son và Hoàng Hên sẽ đá chính trên hàng công.

HLV Kim Sang-sik có thể dùng đội hình với 5 cầu thủ nhập tịch để đấu với Thái Lan?

Giới chuyên môn đánh giá đây là đội hình đảm bảo về cả “cơ bắp” lẫn khả năng triển khai lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với một chiến lược gia biến hóa như HLV Kim Sang-sik, mọi thứ đều có thể thay đổi tùy theo tình hình và đối thủ.

Dẫu sao, với thêm các quân bài mạnh trong tay, ông Kim sẽ có thêm các lựa chọn để có thể gây bất ngờ cho Thái Lan trong cuộc tái đấu sắp tới.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

Ngày 26/9 19h30 Việt Nam vs Philippines

Ngày 29/9 19h30 Việt Nam vs Thái Lan

Ngày 2/10 16h00 Việt Nam vs Pakistan