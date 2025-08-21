Nhận thiệp mời đặc biệt từ Hoà Minzy, Văn Toàn nói một câu lộ luôn mối quan hệ giữa tin đồn hẹn hò

Mới đây, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ hình ảnh tấm thiệp mời tham dự buổi ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" của người bạn thân 10 năm - nữ ca sĩ Hòa Minzy. Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái đầy dí dỏm mà anh chàng đính kèm: "Mỗi lần ra bài hát là nhắc điếc hết lỗ tai"...

Câu nói mang tính trêu đùa vui vẻ này ngay lập tức gây "sốt" bởi nó cho thấy rõ mối quan hệ thân tình giữa tiền đạo gốc Hải Dương và giọng ca Bắc Ninh. Không vòng vo, không né tránh, Văn Toàn đã vô tình khẳng định rằng cả hai thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, luôn sẵn sàng ủng hộ nhau trong công việc. Những lần Hoà Minzy ra nhạc mới, Văn Toàn đều ủng hộ hết lòng, dùng trang cá nhân 1,4 triệu người theo dõi để quảng bá giúp bạn thân.

Văn Toàn phản ứng hài hước khi nhận thiệp mời của Hoà Minzy

Thực tế, Hòa Minzy - Văn Toàn vốn được biết đến là đôi bạn nổi tiếng trong làng giải trí lẫn bóng đá. Tình bạn này đã kéo dài hơn 10 năm, từ khi Hòa Minzy bắt đầu tạo dựng tên tuổi trong showbiz còn Văn Toàn đang là gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá Việt. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, không ngần ngại gọi nhau bằng những biệt danh thân mật và thoải mái chia sẻ về đối phương trên mạng xã hội.

Nhiều lần, fan hâm mộ và cả cư dân mạng đã "đẩy thuyền" cặp đôi bởi sự ăn ý, dễ thương trong cách trò chuyện và đồng hành, thậm chí cả hai còn dính tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả Văn Toàn và Hòa Minzy đều lên tiếng khẳng định họ chỉ là tri kỷ, một mối quan hệ trong sáng và chân thành hiếm có trong giới showbiz. Văn Toàn từng nhiều lần bênh vực, động viên bạn thân mỗi khi Hòa Minzy gặp sóng gió, trong khi nữ ca sĩ cũng luôn cổ vũ, góp mặt ở những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của anh.

Chính vì thế, việc Văn Toàn hài hước "kể tội" Hòa Minzy mỗi lần ra sản phẩm âm nhạc chỉ càng khiến khán giả thêm thích thú với tình bạn đặc biệt này. Nó chứng minh rằng sau tất cả, giữa những tin đồn và lời bàn tán, vẫn tồn tại một tình bạn bền chặt hơn 10 năm, mà mỗi lần xuất hiện đều gây sốt trong showbiz Việt.