Nhận thất bại cay đắng, tuyển Hàn Quốc chính thức mất tấm vé vào thẳng vòng 1/16 World Cup

Tuyển Hàn Quốc đang có nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2026.

Với thể thức tính thành tích đối đầu, đội tuyển Hàn Quốc có lợi thế lớn trước thềm lượt trận cuối cùng bảng A World Cup 2026. Chỉ cần kết quả hòa trước Nam Phi, đội bóng châu Á sẽ chắc chắn có được vị trí nhì bảng qua đó giành vé vào vòng 1/16.

Lần đầu tiên tại World Cup 2026, Son Heung-min không góp mặt trong đội hình xuất phát. Tuyển Hàn Quốc khởi đầu khá tốt với cơ hội dành cho Kim Min-jae. Đội bóng châu Á cũng cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt hơn đáng kể so với Nam Phi.

Tuy nhiên, lối chơi rất trực diện đến từ Nam Phi dần gây ra những khó khăn cho Hàn Quốc. Trận đấu không thể trôi đi với nhịp độ vừa phải như tuyển Hàn Quốc mong đợi mà liên tục bị đẩy nhanh với sự quyết liệt của các cầu thủ Nam Phi.

Trong thế trận giằng co, tuyển Hàn Quốc nhận bàn thua bởi một tình huống phản công chớp nhoáng từ đối phương. Moremi nhận bóng bên cánh trái và tăng tốc trước khi chuyền vào vòng cấm địa. Maseko đón bóng và dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỉ số cho Nam Phi.

Bàn thắng của đội tuyển Nam Phi

Niềm vui của các cầu thủ Nam Phi

Tình thế thay đổi hoàn toàn. Tuyển Hàn Quốc giờ đây buộc phải dốc toàn lực tấn công. Ở chiều ngược lại, Nam Phi lùi thấp đội hình chơi phòng ngự.

Lối chơi tấn công của Hàn Quốc tỏ ra rất bế tắc khi đối phương chơi “đổ bê tông”. Những nỗ lực từ Son Heung-min hay Lee Kang-in không đủ để vượt qua hàng thủ dày đặc. Trong khoảng 15 phút cuối, các cầu thủ Hàn Quốc cầm bóng nhưng ngay cả việc tạt được bóng vào vòng cấm địa cũng khó khăn.

Tuyển Hàn Quốc thi đấu bế tắc

Cơ hội tốt nhất mà đại diện châu Á tạo ra được là tình huống đánh đầu ngược của Park Jin-seob. Nhưng thủ môn Nam Phi đã thi đấu tập trung để giải nguy cho Nam Phi.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Nam Phi. Đội bóng châu Phi đã vươn lên chiếm vị trí nhì bảng và ghi tên mình vào vòng 1/16. Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc xếp thứ ba với 3 điểm, hiệu số -1. Họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp của Son Heung-min và đồng đội là tương đối mong manh.

Trong trận đấu cùng giờ, chủ nhà Mexico dù đã chắc chắn đứng đầu bảng vẫn thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước CH Séc. Tại vòng 1/16, Mexico sẽ gặp đội đứng thứ ba của 1 trong các bảng C/E/F/H/I. Còn Nam Phi sẽ chạm trán một đội chủ nhà khác là Canada.

Kết quả: Nam Phi 1-0 Hàn Quốc

Bàn thắng: Maseko 63'

Đội hình ra sân

Nam Phi: Williams, Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau, Sithole, Mbatha, Appollis, Mofokeng, Maseko, Makgopa

Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Han Beom, Lee Kang In, Lee Tae Seok, Hwang In Beom, Paik Seung Ho, Seol Young Woo, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Hwang Hee Chan, Oh Hyeon Gyu

Xếp hạng chung cuộc bảng A World Cup 2026

Xếp hạng thành tích các đội đứng thứ ba