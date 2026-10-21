Nhận tấm vé đặc cách tại giải châu Á, tuyển Việt Nam điền tên cầu thủ 17 tuổi

Tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu quan trọng vào cuối năm 2026.

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12 tới, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ. Đáng chú ý, nội dung futsal nam ở AIMAG 2026 có 12 đội tuyển tham dự và không có vòng loại. Tấm vé đặc cách được trao cho chủ nhà Saudi Arabia cùng 11 đội tuyển sở hữu thứ hạng FIFA cao nhất. Tuyển Việt Nam cũng nằm trong danh sách nhận vé tham dự nhờ xếp hạng 5 châu Á.

Danh sách dự kiến 12 đội tuyển thi đấu nội dung futsal nam tại AIMAG 2026: Saudi Arabia (chủ nhà), Việt Nam, Iran, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Afghanistan, Uzbekistan, Iraq, Kuwait, Kyrgyzstan. (LĐBĐ Kazakhstan trực thuộc LĐBĐ châu Âu nhưng đoàn thể thao Kazakhstan vẫn tham dự AIMAG).

Trong đợt hội quân lần này, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Ở vị trí thủ môn, ngoài hai gương mặt kỳ cựu Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, HLV Diego Giustozzi triệu tập thêm Nguyễn Quốc Giàu và Đoàn Minh Quang. Sinh năm 2009, Nguyễn Quốc Giàu từng được gọi lên đội tuyển trong một số đợt chuẩn bị trước đây. Trong khi đó, Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải futsal VĐQG 2026, góp công lớn giúp CLB Sahako giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Thủ môn 17 tuổi Nguyễn Quốc Giàu

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu cũng là những nhân tố trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt tiềm năng cho thấy định hướng tìm kiếm, phát triển lực lượng kế cận của HLV Diego Giustozzi và LĐBĐ Việt Nam, hướng tới xây dựng đội tuyển có chiều sâu, đủ sức cạnh tranh mục tiêu giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup trong những năm tới.

Danh sách lần này cũng vắng một số cầu thủ đáng chú ý. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng không thể góp mặt do chấn thương dây chằng gặp phải tại giải futsal VĐQG 2026. Ala Đinh Công Viên cũng tái phát chấn thương, buộc ban huấn luyện phải triệu tập Triệu Xuân Linh thay thế.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Theo kế hoạch, đầu tháng 11, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

HLV Giustozzi cùng đội tuyển futsal Việt Nam xây dựng kế hoạch giành vé tham dự Futsal World Cup 2028

Cụ thể, đội tuyển sẽ lên đường sang Kyrgyzstan ngày 1/11, thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào các ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào các ngày 8/11 và 10/11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11/11.

Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29/11, trước khi hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị và tham dự AIMAG 2026.