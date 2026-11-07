Nhan sắc trẻ trung của nữ tỷ phú Madam Pang ở tuổi 60

Nhan sắc của người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan - Madam Pang.

Trong giới thể thao và kinh doanh Đông Nam Á, Madam Pang (Nualphan Lamsam) không chỉ là tên cho thấy tầm ảnh hưởng và quyền lực. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đồng thời là ái nữ đời thứ năm của tập đoàn tài chính Lamsam lừng lẫy, từ lâu đã đã gây chú ý với nhan sắc trẻ trung cùng năng lượng sống tích cực dù đã U60.

Báo chí truyền thông Thái Lan lẫn quốc tế thường dành cho Madam Pang những từ ngữ mỹ miều mỗi khi đưa tin. Những danh xưng như "người phụ nữ hack tuổi" hay "đóa hoa quyền lực" xuất hiện dày đặc trên các thông tin mỗi khi bà tham dự sự kiện hay đồng hành cùng các cấp độ đội tuyển Thái Lan. Dù đã bước qua độ tuổi 60, Madam Pang vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng khi duy trì được làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn cùng gương mặt sắc sảo, trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Sự xuất hiện của bà trên các khán đài hay trước ống kính truyền thông luôn có sức hút mạnh mẽ không kém cạnh bất kỳ ngôi sao giải trí hàng đầu nào.

Madam Pang trẻ trung dù đã 60 tuổi

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên diện mạo ấn tượng của Madam Pang chính là gu thời trang vô cùng tinh tế và đa dạng. Bà được xem là một tín đồ hàng hiệu thực thụ khi luôn biết cách nâng tầm hình ảnh bản thân qua từng hoàn cảnh khác nhau. Khi xuất hiện tại các cuộc họp báo, sự kiện doanh nghiệp hay đại lễ ngoại giao, người ta thấy một Madam Pang kiêu sa, quý phái trong những bộ trang phục thiết kế cao cấp từ Chanel, Hermès, Dior hoặc đài các trong các bộ y phục truyền thống Thái Lan được may đo tỉ mỉ. Ngược lại, khi bước ra sân cỏ để sát cánh cùng các cầu thủ, bà lập tức biến hóa với phong cách thể thao năng động, áo đấu tuyển quốc gia phối cùng quần jeans trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn vẻ chỉn chu, nổi bật.

Madam Pang biến hoá phong cách đa dạng

Tuy nhiên, sức hút lớn nhất tạo nên nhan sắc vượt thời gian của Madam Pang không chỉ nằm ở những bộ trang phục đắt giá hay đường nét gương mặt, mà chính là thần thái được tôi luyện từ tri thức và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo hàng đầu. Ở bà luôn toát ra sự tự tin, quyết đoán của một doanh nhân thành đạt nhưng lại không hề mang đến cảm giác xa cách, cứng nhắc.

Madam Pang rất gần gủi với CĐV

Hình ảnh Madam Pang rạng rỡ nở nụ cười tươi, chủ động giao lưu và chụp ảnh cùng cổ động viên đã trở thành thương hiệu. Đặc biệt, những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc chân thật trên khán đài – từ nụ cười vỡ òa niềm vui thắng trận, sự lo lắng từng phút giây trên sân đến những giọt nước mắt sẻ chia khi đội nhà thất bại đều gây chú ý.

Kể từ khi chính thức đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng 2 năm 2024 với số phiếu áp đảo 93%, Madam Pang (Nualphan Lamsam) đi vào lịch sử với tư cách người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một liên đoàn bóng đá tại châu Á. Là ái nữ thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam lừng lẫy, đồng thời đảm nhận vai trò CEO tập đoàn bảo hiểm Muang Thai Insurance, Madam Pang nhanh chóng mang tư duy quản trị doanh nghiệp sắc bén vào việc cải tổ bóng đá nước nhà. Từ những cuộc làm việc với FIFA, chính sách đầu tư nâng tầm giải quốc nội, cho đến việc theo sát từng bước chân của các cấp đội tuyển trên sân cỏ, bà luôn thể hiện sự quyết đoán, tâm huyết với bóng đá Thái Lan.

Ảnh: FBNV

Tiên